A Associação Presente realiza no dia 19 de março a palestra “Estresse, ansiedade e depressão: como evitar e tratar através da nutrição”. O tema será tratado pela nutricionista e fitoterapeuta de São Paulo Gisela Savioli. O evento será realizado no Portal Eventos, a partir das 20h, e faz parte do projeto “Pérolas para a Alma”.



Na palestra, a nutricionista explica o motivo pelo qual a sociedade está sofrendo tanto dos chamados males do século 21: estresse, ansiedade e depressão, através de uma análise das mudanças que a alimentação sofreu nas últimas décadas e as repercussões disso na saúde física, psíquica e espiritual.



De acordo com Gisela Savioli, a alimentação influencia nos afetos e humores, pois uma pessoa bem nutrida consegue administrar melhor o estresse, pois existem nutrientes que podem alimentar a microbiota intestinal de forma favorável à saúde, inclusive mental.



“A palestra fala não só de todos os aspectos negativos do estresse no nosso organismo, mas principalmente como fazer para que ele não cause tantos impactos e até como sermos mais resilientes no momento em que ele se apresenta, pois os nutrientes dão inteligência às nossas emoções”, enfatiza a profissional.



Os ingressos custam R$ 40 e podem ser adquiridos na Associação Presente (3213-4296), no Oncovida Hospital Dia (3223-4610) ou na Nutribem (3221-9690).