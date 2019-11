Com foco em ouvir os anseios da população, a Ouvidoria-Geral do Estado de Minas Gerais (OGE) virá a Montes Claros amanhã (7), com o projeto Ouvidoria Móvel. A Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública Estadual e a Ouvidoria Municipal da cidade também darão suporte. A equipe da Ouvidoria atenderá na praça Doutor Chaves, popularmente conhecida como praça da Matriz, no Centro. A ação será realizada das 9h às 16h.

Prefeitura de Monte Azul realiza concurso

A Prefeitura de Monte Azul abriu inscrições para concurso público. Estão sendo oferecidas 80 vagas, com salários que variam de R$ 998 a R$ 1.250, para todos os níveis de escolaridade. O valor da inscrição é de R$ 46 e elas podem ser realizadas até o dia 4 de dezembro. Quatro das vagas oferecidas são reservadas para pessoas com deficiência. As provas serão aplicadas no dia 19 de janeiro, em Monte Azul.

Alunos Nota 10 serão premiados em MOC

Será realizada amanhã, no Parque de Exposições João Alencar de Athayde, a 16ª edição da premiação Aluno Nota 10, realizada pelo Instituto Alpargatas. Serão premiados os alunos de escolas municipais que melhor se desenvolveram no ano letivo. O objetivo da premiação não é de avaliar as notas dos alunos, mas o avanço no desempenho. Ao todo, serão mais de 500 alunos beneficiados.

Congresso Brasileiro de Insetos Alimentícios

A primeira edição do Congresso Brasileiro de Insetos Alimentícios em Montes Claros, promovida pelo Instituto de Ciências Agrárias da UFMG, será realizada entre de hoje (6) a sexta-feira (8), no Parque de Exposições. Especialistas vão estar presentes, para debater a produção e o uso de insetos na alimentação animal e também na humana. Os interessados podem se inscrever até o último dia de realização do evento.