A Ouvidoria Móvel da Saúde de Minas Gerais estará em Montes Claros amanhã (12) para protocolar denúncias e opiniões envolvendo o Sistema Único de Saúde (SUS). A tenda será instalada na praça Doutor Carlos Versiani.

Depois de ouvir as demandas, o órgão apresentará aos dirigentes ou gestores de entidades, relatórios gerenciais para a melhoria da qualidade dos serviços públicos de saúde e para o aprimoramento da gestão, podendo inclusive propor medidas para a correção dos problemas apontados.

Por buscar uma interlocução aberta e democrática entre o cidadão e o SUS, os canais de ouvidoria são uma ferramenta importante para o relacionamento do cidadão e a gestão de saúde pública.

“A Ouvidoria do SUS é um instrumento de gestão pública, participação cidadã e controle social. É uma forma de comunicação entre os usuários, os trabalhadores dos serviços públicos de saúde e o governo do Estado, com o objetivo de melhorar a qualidade na prestação de serviços, transformar os processos de trabalho e a gestão do SUS”, explica Conceição Resende, Ouvidora de Saúde de Minas Gerais.



ITINERANTE

A ouvidoria itinerante passará, a partir do segundo semestre deste ano, pelas cidades de Janaúba, Pirapora e Montes Claros. A novidade é que agora o órgão ganhou um caminhão, onde poderá receber o cidadão em qualquer lugar do Estado. Para este ano, a previsão da Ouvidoria-Geral é realizar 36 ações em Minas.

O órgão atende a população por meio das dez ouvidorias especializadas. Depois de registrada pelo manifestante, que tem o anonimato garantido por lei, a demanda segue para análise e, em seguida, é dada a resposta.