Cursos gratuitos no IFNMG

O IFNMG oferece vagas em cursos técnicos nos campi Januária, Montes Claros, Pirapora, Porteirinha e Teófilo Otoni. São cursos na modalidade concomitante, ou seja, para quem está cursando o 2º ou 3º anos do ensino médio em outra escola, e na modalidade subsequente, para quem já terminou o ensino médio.



São mais de 400 vagas, sendo 50% reservadas para candidatos vindos de escolas públicas, distribuídas entre candidatos de baixa renda, autodeclarados pretos, pardos e indígenas e pessoas com deficiência. As inscrições começam hoje e encerram em 5 de maio, e devem ser feitas pelo site www.ifnmg.edu.br.



Oficinas no Sesc

O Sesc está com inscrições abertas para as oficinas de abril: Corpo Ritual e Danças Populares. Ao todo são 40 vagas, sendo 20 para cada atividade.

As inscrições e os cursos são gratuitos. O Sesc fica localizado na rua Viúva Francisco Ribeiro, 200, Centro.



Concurso em Medina

A Prefeitura de Medina está com inscrições abertas para processo seletivo com 41 vagas. Os salários variam de R$ 998 a R$ 2.800, com carga horária de 20 a 40 horas semanais. Os interessados podem se inscrever até 21 de abril pelo site www.agoraconsultoria.