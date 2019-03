IFNMG contrata professor

O Instituto Federal do Norte de Minas, em Montes Claros, abre sete vagas para professor substituto. As oportunidades são para professores das disciplinas de artes, sociologia, filosofia, segurança do trabalho, arquitetura, biologia e educação física.

Os salários variam entre R$ 2.236,31 e R$ 5.786,68. Os interessados devem levar o currículo no Setor de Protocolo do Campus, situado na rua Dois, 300, Village do Lago I. O horário de atendimento é das 9h às 11h30 e das 13h às 17h30.

Contrata psicólogo

Vaga para psicólogo do sexo masculino para trabalhar em clínica especializada para atendimentos de homens.

Entre os trabalhos realizados estão o atendimento individual, grupos psicoterapêuticos e atendimento às famílias.

Salário de R$ 1.200,00 + R$ 200,00 de ajuda de custo. A entrevista deve ser agendada pelo telefone (38) 99184-6018.

Vaga para estágio

Precisa-se de estagiários (as) que cursem as graduações de arquitetura ou engenharia e que estejam entre os 4° e 7° períodos. Os candidatos precisam ter total de AutoCad e levantamento arquitetônico. E também possuir CNH.

Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (38) 98403-5186.