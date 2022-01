Depois das crianças com comorbidade, deficiência permanente e aquelas que convivem com pessoas do grupo de risco, chega a vez de meninos e meninas de 10 e 11 anos, sem problemas de saúde, receberem a dose contra a Covid-19.

Esse grupo começa a ser imunizado neste sábado (22), em Montes Claros, com a dose pediátrica da Pfizer. E o município aproveita o fim de semana para fazer uma repescagem para proteger pessoas de todas as idades.

No sábado, as vacinas estarão disponíveis no centro de saúde do Major Prates (8h às 14h), na sala de vacinação do Montes Claros Shopping (9h às 20h) e do Shopping Ibituruna (9h às 20h).

No domingo (23), as doses para todas a idades e para as crianças serão oferecidas na sala de vacinação do Montes Claros Shopping e do Shopping Ibituruna, das 9h às 20h.

É necessário apresentar o cartão de vacina e, no caso das crianças, a presença dos pais ou responsáveis.



MAIS DOSES

A ampliação da vacinação das crianças foi possível graças à chegada de mais doses pediátricas da Pfizer a Montes Claros. Foram 14.610 doses distribuídas, nesta quinta-feira (20), pela Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Montes Claros e as Gerências Regionais de Saúde (GRS) de Januária e Pirapora aos 86 municípios que compõem a macrorregião Norte.

Com a nova remessa, nesta semana, o Norte de Minas contabiliza o recebimento de 24.740 doses de vacinas da Pfizer/BioNtech destinadas às crianças. Na última segunda-feira (17), os municípios receberam a primeira remessa repassada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), de 10.130 doses.

“À medida que a vacinação das crianças for avançando com a chegada de novas remessas, os municípios terão condições de ampliar a vacinação para crianças que não possuem comorbidades ou deficiência física permanente”, explica a coordenadora de Vigilância em Saúde da SRS-Montes Claros, Agna Soares da Silva Menezes.

Em Minas Gerais, a estimativa da Fundação João Pinheiro é a de que 1,8 milhão de crianças com idade entre 5 e 11 anos de idade compõem o novo grupo de vacinação contra a Covid-19. Em 54 municípios ligados à SRS-Montes Claros a estimativa é a de que 110.915 crianças estão na faixa etária da nova fase da campanha. Em Montes Claros são cerca de 37 mil.



SEGURANÇA

Dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) apontam que pesquisas comprovaram a eficácia da vacina contra a Covid-19 em crianças. Atualmente, 39 países da Europa e 14 da América Latina já autorizaram ou iniciaram a vacinação em menores de 12 anos.

A administração do imunizante em crianças apresenta uma eficácia de 90,7% para a prevenção da Covid-19 em, pelo menos, sete dias após a aplicação da segunda dose. Além disso, não foram observados eventos adversos graves associados à vacinação.



CORONAVAC

O Ministério da Saúde anunciou ontem a inclusão da vacina contra a Covid-19 CoronaVac para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos pelo Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19.

A pasta abriu negociações com o Instituto Butantan, responsável pela produção do imunizante, para a aquisição de doses.

A inclusão ocorre um dia após aprovação da Anvisa. Foi o segundo imunizante pediátrico autorizado pela agência. O primeiro foi o da Pfizer.

Nesta sexta-feira, em Brasília, o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, informou que a pasta oficiou o Instituto Butantan para saber qual o quantitativo disponível para uma possível compra. A instituição de pesquisa respondeu com a disponibilidade de 7 milhões de doses.

*Com Agência Brasil