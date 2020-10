Seis em cada dez crianças de Montes Claros que deveriam receber a dose contra a poliomielite e colocar o cartão de vacinação em dia não foram levadas pelos pais aos postos de saúde. O número acende o alerta vermelho para a proteção da saúde dos pequenos e também de adolescentes, que ficam expostos a doenças que poderiam ser evitadas.

A Campanha Nacional de Multivacinação e contra a Pólio termina nesta sexta-feira (30). A baixa procura pela imunização preocupa os especialistas. Em Montes Claros, onde 88.860 meninos e meninas deveriam receber a dose, apenas 37.321 foram vacinados até terça-feira (27).

Nem mesmo o Dia D realizado em 17 de outubro, quando todos os postos de saúde ficaram abertos no sábado, mobilizou os pais para que levassem os filhos. A campanha começou no dia 7 de outubro. O Setor de Imunização do município acredita que um dos motivos para a baixa procura seja o medo dos pais com relação ao contágio pela Covid-19.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, todas as normas de segurança sanitária estão sendo adotadas nos postos e não há aglomeração. Os pais que levaram os filhos para receber a imunização confirmam que o atendimento foi tranquilo e que o posto de saúde estava vazio.

EM DIA

Analú Rocha, de 2 anos e quatro meses, mostra com orgulho o cartão de vacina atualizado. A mãe dela, Maria Cristina Coelho, levou a primogênita na unidade de saúde do bairro São Judas no Dia D. Ela conta que sempre mantém o cartão de vacina atualizado, mas estava faltando uma dose e aproveitou a oportunidade para colocar em dia.



“O atendimento foi super rápido e tranquilo, não tinha muita movimentação. Mantenho sempre o cartão dela atualizado, porém, ao chegar no posto, fiquei sabendo que a Analú não tinha tomado a vitamina A, que deveria ter sido quando ela tinha seis meses. E u nunca fui informada sobre isso. Então, ela foi imunizada e tenho que voltar para ela tomar a segunda dose da vitamina”, afirma Maria Cristina.

A pediatra do Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira, Januse Vieira Borborema, alerta que a vacinação é uma das medidas mais eficazes no combate a doenças no Brasil. “Além de beneficiar a criança que foi vacinada, diminui a taxa de infecção causada por vírus e bactérias na população em geral”, enfatiza.



CAMPANHA

Para realizar a imunização das crianças, a Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros repassou mais de 269 mil doses de vacinas para 54 municípios no Norte de Minas que integram sua área de atuação.

A campanha, coordenada pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), tem o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação de crianças com idade a partir de 1 ano e de adolescentes até 15 anos e imunizar crianças de 1 a 4 anos contra a poliomielite.

“As crianças são as mais acometidas pela maioria das doenças, então, precisam ser vacinadas adequadamente nas idades corretas, de acordo com o Calendário Nacional de Vacinação”, destaca Jaceilde Mendes, coordenadora do Setor de Imunização de Montes Claros.