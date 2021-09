Montes Claros dá um ultimato para os maiores de 18 anos que ainda não tomaram a primeira dose contra a Covid-19. O município irá fazer uma repescagem, que começa nesta sexta-feira (10).

Aproximadamente 60 mil pessoas ainda não se protegeram contra a doença causada pelo novo coronavírus na cidade e precisam ser vacinados para que o município amplie a faixa etária de imunização.

Para receber a primeira dose (D1) é necessário comparecer aos locais de vacinação com os documentos atualizados: identidade, cartão SUS e comprovante de residência.

O governo de Minas está aguardando o término da vacinação dos adultos (maiores de 18 anos) para dar início à vacinação dos adolescentes (de 12 a 17 anos). Montes Claros já aplicou a vacina em 82,9% dos adultos – 266.212, de acordo com dado divulgado na quarta.

Segundo a secretária Municipal de Saúde, Dulce Pimenta, a meta estipulada pelo Ministério da Saúde é de 90%. “O movimento está muito baixo. Vamos tentar atingir essa meta até o dia 15, porque, a partir daí, o foco serão os adolescentes e a terceira dose”, afirma Dulce

Ela ressalta que o município tem estoque de CoronaVac, mas muitos se negam a tomá-la. “Não vai chegar outra. Quando começar a vir a Pfizer, ela será totalmente destinada aos adolescentes e à terceira dose, conforme indicação do Ministério da Saúde. Quem não tomar agora, corre o risco de ficar sem”, alerta a secretária.

ADOLESCENTES

Jovens de 12 a 17 anos estão ansiosos para receber a proteção contra a Covid-19. Nas publicações feitas pela Prefeitura de Montes Claros nas redes sociais eles sempre questionam quando chegará a vez desse público.

É o caso de Ana Clara Novi, de 14 anos. “Quero muito vacinar para ficar imunizada. Acho importante não só para minha proteção quanto para minha família. Entendo que a vacina nos dá esperança para dias melhores e algo que quero muito é voltar a estudar no modo presencial. Não vejo a hora de terminar a vacinação dos 18 anos e chegar a nossa vez”, afirma.

No entanto, para o município iniciar o atendimento aos adolescentes é preciso avançar na aplicação da primeira e segunda doses dos maiores de 18 e chegar novas remessas de vacina da Pfizer, única indicada para essa faixa etária.

CHAMADA

O município começou ontem a convocar os montes-clarenses para tomar a primeira dose, sob o risco de perder a vez.

No comunicado feito à imprensa, a prefeitura informou que, após a confirmação do município de conclusão da vacinação das pessoas maiores de 18 anos, não serão mais enviadas à cidade vacinas para primeira dose deste público.



LOCAIS

A repescagem para os maiores de 18 anos acontecerá na sala de vacina do Montes Claros Shopping e do Ibituruna Shopping, todos os dias, das 10h às 20h; na sala de vacina das unidades de saúde, de segunda a sexta, de 8h às 15h.

No walk-thru da Praça de Esportes, de segunda a sexta, das 8h às 15h; e no drive-thru do Montes Claros Shopping, de segunda a sexta, das 10h às 21h, e aos sábados e domingos, das 8h às 20h.