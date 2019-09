O Hospital das Clínicas Doutor Mário Ribeiro da Silveira (HCMR) realiza hoje mais uma edição de atendimentos programados às pessoas com catarata. A expectativa é a de que 140 pessoas sejam atendidas, em consultas W e cirurgias de catarata. Ao todo, o hospital já fez 3.028 cirurgias desse tipo, reduzindo a fila do Sistema Único de Saúde (SUS).

Todos os sábados, o hospital faz cerca de 50 cirurgias de catarata, por meio do SUS. Além da catarata, o hospital oferece tratamento de córnea e, em breve, oferecerá cirurgias de transplante.

Os pacientes são encaminhados através da Secretaria Municipal de Saúde. Antes de chegar o dia da cirurgia, eles precisam passar por uma triagem em algum posto de saúde do município e, se houver necessidade, são encaminhados para o Mário Ribeiro.

“O procedimento da cirurgia é tranquilo, feito com recursos de última geração. O mais arriscado é o pós-operatório. O paciente precisa seguir à risca as orientações médicas e nunca operar os dois olhos de uma vez”, pontua a médica oftalmologista Ariadna Muniz, que também é coordenadora do Serviço de Oftalmologia do Hospital Dr. Mário Ribeiro da Silveira e diretora-geral da Fundação Hilton Rocha, localizada em Belo Horizonte.



PROCESSO

A consulta W é o início do processo para a realização das cirurgias, em que os pacientes são atendidos por médicos especialistas para o procedimento. Além de várias equipes médicas na área da oftalmologia, participam do mutirão acadêmicos do curso de Medicina da Funorte e residentes. O hospital divulgará as datas das próximas ações.

“O HCMR é referência em atendimentos oftalmológicos em todo o Norte de Minas. O foco da instituição é proporcionar assistência de qualidade a todos os pacientes e garantir a satisfação de todas as pessoas encaminhadas para consultas/cirurgias no Hospital Mário Ribeiro”, destaca Juliana Paulino, diretora assistencial da instituição de saúde.

A reportagem procurou a Secretaria de Saúde para saber sobre a lista de espera para esse tipo de cirurgia, mas não obteve resposta.



INVESTIMENTO

Mais de 1.500 pacientes do Norte de Minas terão a oportunidade de realizar a cirurgia de catarata gratuitamente, de outubro deste ano a julho de 2020. O mutirão será realizado em 13 municípios da região, que foram contemplados com o atendimento e deverão efetivar as pactuações com a Secretaria de Estado de Saúde até 27 de setembro.

Serão investidos mais de R$ 1,1 milhão, nas três regionais do Norte de Minas – Pirapora, Januária e Montes Claros. Além dessa macrorregião, os municípios que integram a microrregião de Coração de Jesus, Francisco Sá, Janaúba, Monte Azul, Salinas e Taiobeiras serão beneficiados.