O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto incluindo academias de ginástica, cabeleireiros, barbearias e salões de beleza como atividades essenciais durante a pandemia do novo coronavírus. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União no final da tarde de segunda-feira. No entanto, a maioria dos governadores discorda da medida e deve orientar os prefeitos a manterem esses serviços fechados.

Em Minas, o governador Romeu Zema publicou em sua conta no Twitter que “a decisão de reabertura de estabelecimentos, como salões de beleza e academias é de cada prefeito, que deve analisar o cenário da saúde na cidade, como já decidiu o STF”.

Em Montes Claros, esses estabelecimentos continuarão fechados. Segundo a assessoria da prefeitura, não existe nenhuma alteração com relação a estes serviços. O prefeito vai continuar agindo de acordo com a situação local, observando o desenrolar da situação da pandemia no âmbito do município. Portanto, continuam valendo os decretos municipais, que prorrogaram as restrições de funcionamento do comércio e de circulação de pessoas até 31 de maio.



SAÚDE

Pelo dispositivo assinado por Bolsonaro, essas atividades passam a ser consideradas essenciais, desde que obedecidas as determinações sanitárias do Ministério da Saúde.

“Saúde é vida. Academias, salões de beleza e cabeleireiro, higiene é vida. Essas três categorias juntas é mais de 1 milhão de empregos”, afirmou o presidente a jornalistas na portaria do Palácio do Alvorada.

A proprietária do Salão Versátil, Nete Freitas, concorda com o presidente Bolsonaro e diz que já estava comemorando a possibilidade de reabertura do espaço. “Eu sempre acreditei que salão de beleza se enquadrava no setor de saúde, porque lidamos com autoestima. Podemos imaginar uma mulher ou homem com as unhas encravadas, que geram pústulas, causando grande incômodo? Sobrancelha sem fazer, cabelo sem retocar a raiz. Imagina a mulher sem a depilação, que é muito higiênico”, pontua Nete.

Para ela, bastaria os donos de salões e academias terem cuidado e adotarem para suas empresas e colaboradores, além de clientes, o uso da máscara, de todos os EPIs, do álcool em gel 70%, a limpeza e esterilização do ambiente para receber os clientes e não permitir aglomerações.

Na maior parte do país, no entanto, essas atividades estão com restrição de funcionamento decretadas por governos estaduais e prefeituras.

O decreto presidencial poderia dar respaldo jurídico para a reabertura desses estabelecimentos, mas, segundo decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), tomada em abril, estados e municípios podem adotar as medidas que acharem necessárias para combater o novo coronavírus, como isolamento social, fechamento do comércio e outras restrições, sem aval do governo federal.

*Com Agência Brasil