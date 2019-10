Em comemoração ao Dia das Crianças, professores e acadêmicos dos cursos de Educação Física, Pedagogia e Fisioterapia oferecem amanhã, na Funorte Shopping, atividades gratuitas para a meninada.

A programação terá oficina de colorir, palhaço, brincadeiras na bola suíça, atividades lúdicas no tatame, com jogo twister e passa e repassa, pintura de rosto, teatro de fantoches, picolé e pipoca para toda a criançada.

Para os pais que se interessarem também serão ofertadas atividades gratuitas, pelo curso de Fisioterapia, como aferição de pressão arterial e técnicas de terapia manual.

A programação deste dia 12 terá continuidade em 19 de outubro, com atividades lúdicas envolvendo a psicomotricidade, promovidas pelos professores e acadêmicos do curso de Fonoaudiologia.

LÚDICO

“Vai ser um momento de muita descontração, brincadeiras e, ao mesmo tempo, aprendizagem, de desenvolvimento da criança através do lúdico. Além da Funorte, o shopping terá programação especial para as crianças. Somando as iniciativas, será um momento bem especial, com muitas atividades para todas as crianças”, explica a diretora do campus Funorte Shopping, Daniela Melo.

“Essa atividade de sábado é uma constante na Unidade Shopping, desde antes de ser inaugurada, já havia a proposta de ter uma mostra permanente de cursos, com atividades todo fim de semana ou, pelo menos, aos sábados, de acordo com a programação dos cursos e a demanda do shopping, já que trabalhamos em parceria”, frisa.

Todas as atividades são abertas à comunidade, livres e gratuitas, nos horários entre 10h e 18h. Qualquer criança que estiverem no shopping poderá participar.