Os recentes surtos de doenças que já haviam sido consideradas erradicadas no país trazem de volta a preocupação de pais que precisam vacinar os filhos recém-nascidos.

No Posto de Saúde da Família (PSF) do bairro Maracanã, que atende entre seis e oito bairros das adjacências, a vacina pentavalente – que combina cinco tipos de proteção, contra Meningite Tipo B, Tétano, Difteria, Coqueluche e Hepatite B – está em falta desde julho.

A dona de casa Flávia Cardoso é mãe de Lívia, que, aos 8 meses, ainda não conseguiu ser imunizada com a Pentavalente. “Moro no bairro Alterosa e, apesar de chegar cedo ao PSF, não tenho conseguido vacinar minha filha. Eles falam que a vacina chega toda terça-feira, mas só dá para vacinar 20 pessoas. Estou bem preocupada, porque a minha filha está atrasada em duas doses. Só consegui vacinar quando ela estava com dois meses”, lamentou Flávia.



RATEIO

Em Montes Claros, são 13 salas de vacina, distribuídas em regiões, e o consumo médio é de 1.500 doses por mês. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, inicialmente, a vacina estava sendo rateada para todos os postos, a fim de não deixar nenhum descoberto.

“A prioridade era para os bebês de 2 meses, para que eles não ficassem totalmente desprotegidos. Eles devem tomar três doses – aos 2, 4 e 6 meses –, mas o Ministério da Saúde deixou de enviar para os estados e municípios, porque o lote adquirido não atendia aos critérios de qualidade estipulados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)”, explicou uma funcionária da secretaria, advertindo que a vacina está em falta em todos os postos e que a previsão para regularizar a situação, de acordo com o ministério, é só em dezembro.

A vacina está disponível somente em unidades privadas de saúde e custa em média R$ 500 a dose. Ainda de acordo com a secretaria, o município não tem como adquirir a vacina, o que dependeria do ministério. Quando os estoques forem normalizados, o Sistema Único de Saúde (SUS) fará uma busca ativa pelas crianças que completaram 2, 4 e 6 meses de idade entre agosto e novembro para vaciná-las.