A Funorte foi uma das parceiras do 55° Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro, que promoveu uma ação cívico-social na praça Doutor Carlos, em Montes Claros, por ocasião do Dia do Soldado. A parceria permite a oferta de uma série de serviços gratuitos à população.

O evento ocorreu na quarta-feira (28), três dias após a data em que se comemora o Dia do Soldado (25 de agosto), dentro das celebrações da Semana do Soldado. Foram oferecidos atendimentos de embelezamento, massagem, spa das mãos, aferição de pressão, glicemia, fisioterapia manual, auriculoterapia, ventosa e avaliação auditiva.

“O Exército Brasileiro faz parte da sociedade. Essa interação do nosso quartel com as instituições de ensino da cidade e a população faz com que tenhamos um nível de satisfação muito grande e vem somar de uma forma muito positiva para que a população conheça o nosso trabalho”, disse o chefe da Comunicação Social do 55°Batalhão de Infantaria, subtenente Jota Francisco.

Professora e preceptora no curso de Enfermagem da Funorte e Fasi, Naiara Ruas Cardoso falou da contribuição das atividades para a formação acadêmica: “Nossos acadêmicos, através da orientação dos professores, conseguem ter uma proximidade, estabelecer vínculos e ver a realidade em relação à população”.



PRÁTICA

De acordo com a coordenadora da Fisioterapia Funorte, professora Luciane do Rosário, eventos como esses são importantes para os acadêmicos colocarem em prática suas competências e habilidades. “É uma oportunidade de prestar serviço à comunidade. É muito importante para o crescimento acadêmico e para o crescimento pessoal de todos nós, que participamos, ofertando esses diversos serviços”, afirmou.

O Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro também prestou diversos atendimentos à população, informou sobre os serviços que oferece e programou encaminhamentos para eles.

Helena Francisca, aposentada, de 62 anos, passou pela praça e recebeu diversos atendimentos. “Estou saindo da praça mais feliz e tranquila. Sou muito ansiosa e fui atendida com carinho pelos excelentes profissionais da Funorte. Fiz massagem relaxante, aferição de pressão, medição da glicose, auriculoterapia e ainda fui encaminhada para continuar os procedimentos na Funorte campus Amazonas”, contou.

SAIBA MAIS

Um evento tradicional

A ação cívico-social que o 55° Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro realizou em Montes Claros por ocasião da Semana do Soldado faz parte do calendário de eventos do Exército, que realiza esse tipo de atividade desde 1976. O 55º Batalhão de Infantaria informou que, ainda neste ano, promoverá outros eventos similares no município.