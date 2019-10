Moradores da rua Maria Elizena, no bairro Vila Grace, não poupam reclamações quando o assunto é o trabalho realizado pela Secretaria de Infraestrutura e Planejamento Urbano de Montes Claros. O asfalto feito no início deste ano foi retirado para instalação de bocas de lobo, com o objetivo de melhorar a drenagem de águas da chuva. No entanto, a prefeitura não realizou o serviço e a chegada do período das águas, apesar de ainda pouco intensas, já deixou a rua intransitável.

“Está todo mundo revoltado aqui. Antes não tivessem retirado o asfalto. O vereador reclamou em uma semana, na seguinte eles vieram aqui e jogaram brita. Ficou pior. A chuva espalhou a brita e, agora, ninguém consegue passar com o carro”, disse o morador Magno Souza.



SEM QUALIDADE

O vereador citado é Wílton Dias (PHS), que usou a tribuna da Câmara novamente nesta terça-feira para reclamar da má qualidade do serviço que vem sendo feito pela administração municipal.

De acordo com o parlamentar, há uma semana ele fez a reclamação ao secretário e, dois dias depois, a secretaria simulou um reparo jogando brita no local.

“Cabe ao senhor secretário fiscalizar isso. É muito bacana anunciar obras, mas é inadmissível fazer um serviço na terça-feira e, na quinta, estar tudo danificado novamente. O dinheiro que está sendo colocado para recuperar a via é do povo de Montes Claros”, argumentou Wílton.

O secretário de Planejamento Urbano, Guilherme Guimarães, não foi encontrado para falar sobre o assunto até o fechamento desta edição.