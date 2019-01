Muitos estudantes estão curtindo o período de férias, viajando para renovar as energias para a retomada do ano letivo. Mas quem não tem o descanso como prioridade encontra neste mês ótimas oportunidades de conquistar uma vaga no mercado de trabalho. A oferta de estágios tem crescido nos últimos meses e costuma ser maior nos três primeiros meses do ano, quando os contratos anteriores terminam e também muitos alunos estão passeando, o que reduz a procura por uma chance.

Em Montes Claros, por exemplo, o Centro de Integração Empresa-Escola de Minas Gerais (CIEE-MG) está com 23 vagas disponíveis. Número que deve crescer nos próximos dias, pois as empresas estão retornando às atividades após as festividades de fim de ano e muitas ainda não repassaram as listas de novas oportunidades.

“Temos uma procura significativa por parte dos empresários no período de janeiro a março. O primeiro trimestre é a melhor época para os candidatos participarem dos processos seletivos para estágio. Isto ocorre porque existem vagas, mas muitos estudantes optam por usufruir do período de férias e postergar os estágios. Então, aqueles que continuam engajados na busca de uma vaga enfrentam uma concorrência menor”, ressalta o supervisor de Comunicação e Marketing do CIEE de Minas Gerais, Alexandre Cézar Melo.

E essa tem sido uma oportunidade de aliar teoria e prática dos alunos. Os estágios cresceram 7,87% em Minas em novembro do ano passado. No Norte do Estado, no mesmo período, o aumento foi de 4,17%, com mais de mil estudantes trabalhando em relação a 2017. Já em relação a outubro, a alta foi de 0,79%, de acordo com o CIEE-MG.



APRENDIZADO

A estudante Bianca Dias, de 17 anos, ainda está no segundo ano do ensino médio e busca aperfeiçoamento profissional. Ela conta que há nove meses trabalha como jovem aprendiz na seção de saúde do trabalhador, no Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), e considera a experiência relevante.

“O estágio para mim é o momento no qual posso vivenciar e aplicar, na prática, a área profissional que posso atuar daqui uns anos. Nos ensina a ter mais responsabilidade, a encarar os obstáculos. A gente aprende com os colegas de serviço. Eles acabam nos ensinando da melhor maneira possível”, conta.

Os estudantes que estão atrás de seu espaço no mercado de trabalho devem estar dispostos a enviar muitos currículos e a preencher formulários eletrônicos – tanto de organizações especializadas em estágio quanto das companhias em que têm interesse em estagiar.

Outra dica é manter seus contatos atualizados e investir no networking, já que muitas vagas são divulgadas nas redes sociais.



MAIOR DEMANDA

Administração, Ciências Contábeis, Direito, Comunicação Social, Ciência da Computação e engenharias são os cursos com maiores demandas por vagas.

Já no nível médio, destaque para os cursos técnicos de Administração, Logística, Enfermagem e Informática.

De acordo com o supervisor de Comunicação e Marketing do CIEE de Minas, Alexandre Cézar Melo, os estágios normalmente duram dois anos.



EXPANSÃO

Entre janeiro e outubro de 2018, a abertura de vagas de estágio cresceu 14,5% no país em relação ao mesmo período do ano passado.

Para este ano, o CIEE projeta 80 mil novas vagas ofertadas entre dezembro de 2018 e março de 2019. O crescimento é bem-vindo pelos estudantes, já que desde 2015 as vagas de estágio estavam em queda.

* Estagiário sob responsabilidade do editor

Dicas para uma boa entrevista de estágio

- Pontualidade: comparecer ao local da entrevista com um mínimo de 15 minutos de antecedência

- Apresentação: ser discreto na forma de se vestir; cuidar da higiene; evitar excesso de perfume ou maquiagem; não use óculos de sol, boné, bermuda, roupa transparente ou muito curta

- Postura: ser cordial e educado, cumprimentando o entrevistador e mantendo o bom humor; o ideal é sentar-se corretamente e não mexer na mesa do entrevistador; atenção ao comportamento, suas atitudes estão sendo avaliadas. Ex: manter o celular desligado, não mascar chiclete

- Interesse: demonstrar entusiasmo, pergunte detalhes sobre a vaga ofertada e pesquise antes sobre o ramo de atividade que a empresa atua

- Comunicação: ser claro e objetivo; evite responder somente sim e não, pois a espontaneidade é um fator importante; procure não usar gírias e seja sincero

- Originalidade: ser autêntico e deixe claro como é seu modo de ser, crenças, ideias, expondo planos profissionais; acredite na sua capacidade



O CIEE em Montes Claros funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h, na rua Carlos Gomes, 110, Centro, (38) 3221-8020.