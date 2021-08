O comércio de Montes Claros se prepara para mais uma data comemorativa e espera que as vendas para o Dia dos Pais ajude a recuperar o prejuízo amargado pelos constantes fechamentos em virtude da pandemia do novo coronavírus. Um levantamento realizado pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) aponta que 67% dos consumidores pretendem presentear os pais neste domingo (8).

Em relação ao ano de 2020, este número representa um aumento de nove pontos percentuais. Para o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Montes Claros (CDL), Ernandes Ferreira, o cenário da vacinação no município, assim como no restante do país, contribuiu para que o consumidor se sentisse mais seguro para ir às compras. E a aposta é a de que os indicadores nacionais se mantenham na cidade.

“O Dia dos Pais é um termômetro para o início do processo de contratação da mão de obra temporária pelo comércio no segundo semestre, e a expectativa é realmente de uma retomada econômica”, afirma Ernandes, que acredita no consumo on-line como uma das alternativas a serem exploradas pelo setor.

“Os consumidores, cada vez mais, vêm se habituando a realizar as compras pela internet. Os varejistas de Montes Claros sabem disso e têm investido em canais digitais, anúncios e condições especiais a fim de serem mais atrativos para os consumidores”, pontua, ressaltando que, pela avaliação da CDL, o tíquete médio das compras vai ficar em torno de R$ 120.

“Acredito que as lojas não vão fazer grandes investimentos porque realmente estão na fase de recuperação. As mães sempre ganham mais presentes do que os pais, mas ainda assim, a expectativa é positiva. Com o avanço da vacinação, as pessoas estão mais seguras”, diz Aurélio Rocha, empresário do ramo de confecção.



VARIEDADE E PREÇO

Para atrair a clientela, Aurélio aposta na variedade e no bom preços dos produtos. “A nossa loja é também fábrica e entra no conceito atacarejo. Então, fabricamos diversos produtos, como gola polo, camiseta básica, carteira, calça masculina, bermuda, ou seja, oferecemos um combo com preço acessível e qualidade compatível com as marcas tradicionais de mercado. A estratégia é não investir tanto em decoração, mas entregar um produto que tem um custo benefício bacana. Um produto com preço bom”, explica.



ANTECIPADO

“Comprei o presente do meu pai há dois meses para não deixar para a última hora. Encontrei uma boa promoção. Optei por um kit de perfumaria completo e aproveitei para comprar com minhas amigas, que são revendedoras de catálogo. Por causa da crise, é uma maneira de incentivar o trabalho delas”, diz a jornalista Andréia Pereira, que costuma comemorar a data almoçando com o pai.

“Até por causa da pandemia, vou pensar em algo alternativo, talvez um passeio no Parque da Lapa Grande. Ele já está vacinado com as duas doses e fico mais tranquila, porém, não podemos relaxar nos cuidados. Eu me preocupo mais por causa dele, que tem mais de 60 anos”, complementa.

A engenheira Bruna Fialho fazia, no momento da reportagem, a encomenda de uma cesta para o marido. Com uma recém-nascida em casa, diz que a data não pode passar em branco. “Ter pai presente é uma dádiva que minhas filhas usufruem. Precisa ser comemorada”, afirma.

A dentista Julianne Braga também já garantiu a lembrancinha para o pai. “Tradicionalmente, eu dou perfume de presente. Preferi comprar em shopping porque tem menos gente e comprei com tranquilidade, antecipado e um produto que já confio”, conta.