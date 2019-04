O Detran de Montes Claros irá leiloar 403 veículos, entre carros e motocicletas, que foram apreendidos em blitze ou operações realizadas pelas polícias Civil e Militar. Os lotes também envolvem sucatas e veículos recuperados. Os lances variam de R$ 80 a R$ 500. Os interessados em participar do certame têm até amanhã para visitar e conhecer os produtos. O leilão será realizado na sexta-feira (26), no auditório da OAB.

A visitação dos lotes começou na última segunda-feira. Os interessados em conferir os carros que serão disponibilizados podem comparecer das 9h às 17h no pátio licenciado pelo Detran, que fica localizado na avenida Atlântica, 44, bairro São José.

Os veículos recuperados podem ser adquiridos por qualquer pessoa, mas as sucatas devem ser arrematadas apenas por empresários do ramo, destaca o delegado de trânsito Danilo Santos Ferraz. Eles precisam estar cadastrados no Detran e possuir (em mãos) o CNPJ e contrato social.

“Quem é do ramo de autopeças não consegue mais fazer o arremate das peças, somente empresa de desmonte. Essa é uma alteração do Detran”, explica o delegado.

Danilo ainda pontua que os veículos que estarão disponíveis para leilão foram apreendidos e os proprietários não procuraram fazer a regularização no prazo de 60 dias após a apreensão.

Segundo ele, estes donos podem procurar a Polícia Civil para regularizar a situação antes do leilão, mas não podem arrematar os próprios carros ou motos que foram apreendidos.

“O próprio sistema acusa que a pessoa que teve o carro apreendido está tentando arrematá-lo, então não adianta. Se a pessoa quiser, antes da data do leilão pode procurar colocar a documentação em dia e pegar o carro de volta, mas arrematar não pode”, diz o delegado.

O arremate será feito na sexta-feira, no espaço da OAB, localizado no bairro Ibituruna.

Para mais informações, os interessados podem acessar o edital completo do leilão que está disponível no site do Detran.