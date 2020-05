Cerca de 10 mil máscaras serão confeccionadas por dia em Montes Claros em uma parceria entra a prefeitura, a Coteminas e o Tribunal de Justiça. O trabalho será realizado por 20 detentos do presídio Jaraguá.

Os internos passaram por treinamento de manuseio das máquinas de costura. Os cursos foram ministrados na semana passada para aproximadamente 20 detentos do Presídio Regional de Montes Claros (Jaraguá), que logo em seguida iniciaram produção maciça de máscaras.

Os equipamentos de proteção individual serão utilizados nas unidades de saúde da cidade e região, além de serem distribuídos para a população.

De acordo com o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), o dinheiro para comprar as máquinas industriais de costura foi repassado pelo Ministério Público, através de verbas oriundas de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC).

A Coteminas, empresa da área têxtil sediada na cidade, ficou com a missão de contribuir com todo o tecido, que já é entregue cortado no formato das máscaras.

“Todo o material é levado para o Presídio Regional onde os presos, selecionados e treinados por uma equipe técnica, iniciam a produção do material. Eles estão eufóricos em poder contribuir com a sociedade através deste trabalho”, afirma o juiz Geraldo Andersen de Quadros Fernandes, titular da Vara de Execuções Criminais e Tribunal do Júri.

Ainda de acordo com o magistrado, o serviço oferecido será convertido em redução da pena dos envolvidos.

Finalizadas, as máscaras são encaminhadas para o Prefeitura de Montes Claros, que as repassa para as unidades de saúde da região. Parte das máscaras será utilizada por profissionais envolvidos no combate ao novo coronavírus. Outra parte é destinada à população.

A previsão é a de que nos próximos 15 dias os detentos consigam produzir cerca de 5 mil máscaras por dia, mas a meta é atingir 10 mil unidades diárias.

Os presos que passam pelo projeto, ao lado de moradores de rua, passam a fazer parte de um cadastro e podem ser contratados por grandes empresas da cidade, após o cumprimento das penas.