Montes Claros registrou em 2021 queda de 14% nos crimes violentos, a maior redução dos últimos 10 anos. A taxa de elucidação de crimes de homicídio foi de 72%. Os dados foram apresentados pela 11ªRegião Integrada de Segurança Pública (11ª Risp). Para efeito de comparação, em 2016 houve um pico de violência, com 7854 crimes na 11ª Risp e em 2021, até 20 de dezembro, foram 1260.

“O Norte de Minas sofre significativamente com desigualdade social, e a Polícia Civil, com as demais forças de segurança pública, trabalha para que a qualidade da segurança pública seja um incentivo para investimentos que irão proporcionar o desenvolvimento socioeconômico da nossa região”, diz o delegado Jurandir Cesar Filho, chefe do 11° departamento da Polícia Civil.

“Cada instituição tem desenvolvido seu papel institucional. A Polícia Militar, através do seu papel de prevenção; a Polícia Civil, através da apuração dos crimes; a polícia penal, através do controle do indivíduo privado de liberdade; o Ministério Público e o Poder Judiciário, no desenvolvimento do processo judicial, garantindo a punição e proporcionando o desestímulo ao crime na nossa região”, complementa o delegado.

Conforme o balanço, também houve uma redução de 25% dos crimes de roubo na 11° região. Já são três anos sem ataques a agências bancárias. A justificativa para redução é a “integração das forças de segurança pública”, aliada ao incremento da atividade policial, com concursos para quase cem soldados na 11° região, aporte de viaturas e outros, diz o major Wellington Mourão, chefe da Seção de Planejamento da 11° RPM.

Ele também frisou a importância da população em apoiar a polícia, fazendo denúncias pelos telefones 181 e 190.

A diminuição dos crimes violentos na região influenciou diretamente na atuação do Corpo de Bombeiros em relação às ocorrências de atendimento hospitalar. Quando os registros de violência caem, não há deslocamento para atendimento de vítimas de tentativa de homicídio até um hospital.



Acidentes automobilísticos

Com o retorno dos veículos às ruas, houve um reflexo de 15% no aumento das vítimas de acidente com motocicleta de 2020 para 2021, somando 5587 atendimentos.

“Há um grande reflexo de acidentes entre carro e motocicleta e motocicleta com motocicleta, onde se percebe com a pandemia o aumento do uso desses veículos principalmente no serviço de entrega. Clamamos para que, apesar da necessidade de um tempo menor para se realizar aquela entrega e aumentar o número de viagens, o condutor tenha uma maior responsabilidade porque naquele veículo ele está exposto e um acidente, e por mais simples que seja, isso pode causar um ferimento com graves sequelas”, explica o coronel Fernando Augusto, comandante do 4° Comando Operacional do Corpo de Bombeiros.