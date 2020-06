Na última terça-feira, a situação de ocupação dos leitos de UTI no Norte de Minas era extremamente preocupante – atingiu 97% –, semelhante ao quadro caótico de metade das macrorregiões do Estado. O cenário mudou ontem. Após o credenciamento de 74 novas unidades de terapia intensiva para a região, o índice de ocupação caiu para 48%.

Agora, Montes Claros conta com 149 leitos de UTI para atender aos 95 municípios subordinados à Regional de Saúde. São 20 unidades para o Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira (HC), 20 para o Hospital Universitário Clemente de Faria (HU), 20 para a Santa Casa, oito para o Hospital Dilson Godinho e seis para o Aroldo Tourinho.

Apesar de a região contar com mais estrutura, não se pode baixar a guarda e relaxar com os cuidados para se prevenir da Covid-19. O alerta foi dado pelo médico Ruy Muniz, diretor técnico do Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro da Silveira, que é a principal referência da região no atendimento a pacientes infectados pelo coronavírus.

“Quando se fala em 97%, imediatamente as pessoas entram em pânico e pensam se tratar da Covid, mas não é essa a realidade. Esse número corresponde a outras situações, ou seja, os leitos de UTI são ocupados por pacientes com outras enfermidades e é uma demanda que as unidades hospitalares já vivem no dia a dia. Nós colocamos mais 20 leitos específicos para a Covid. Esperamos que não ocupem, mas estamos prontos para atender aos pacientes. Se houver doentes hoje, temos capacidade para atender”, disse Ruy Muniz, que pede à população que continue a usar máscaras, higienizar as mãos e só sair de casa se necessário.

Em nota enviada à reportagem, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) ressaltou que “desde o início da pandemia, o Governo de Minas já ampliou em 30% o número de leitos de UTI em todo o Estado. Para traçar metas específicas para cada região, foram criados Planos de Contingência de cada macrorregião, elaborados para o enfrentamento à pandemia. Esse plano estabelece ações complementares para desacelerar a disseminação do novo coronavírus no território mineiro. É previsto o acompanhamento da situação de saúde dos usuários, monitoramento remoto e mapeamento mais próximo da capacidade de aumento de leitos de UTI”.

