Com a recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) para que o máximo de pessoas fique em casa para se proteger do coronavírus, muitas empresas adotaram o home office (escritório em casa, na tradução em do inglês). No entanto, o que parece ser mais cômodo para os funcionários, exige disciplina e concentração, principalmente quando as crianças estão dentro de casa, uma vez que as escolas públicas e privadas suspenderam as aulas.

Empresas de Montes Claros adotaram diversos tipos de medidas para ajudar a não propagar o vírus. Os call centers fizeram rodízio de funcionários e distanciaram as baias aonde trabalham. Os bancos limitaram o número de clientes dentro das agências, filas estão sendo formadas do lado de fora.

O consultor em marketing digital Renan Teixeira explica que é preciso haver organização, caso contrário não será possível finalizar nenhum serviço. O ambiente de casa é propício para que o trabalhador se disperse com uma infinidade de coisas que acontecem ao redor e que tiram a atenção.

“Faça uma lista da rotina semanal e diária. Não é bom colocar muitas atividades a serem cumpridas ao longo do mesmo dia, porque se não cumprir, gera desmotivação. Consigo organizar e trabalhar em casa através de uma ferramenta mental. Vou citar a MindMeister (esse aplicativo permite que você capture, desenvolva e compartilhe suas ideias visualmente) e depois jogo dentro de um gerenciador de projetos – utilizo o Trello. Assim, minha equipe consegue trabalhar de casa e consigo monitorar o que eles estão fazendo”, ensina Renan, que também oferece consultoria on-line.



DISCIPLINA

Isabela Faria é confeiteira e sempre trabalhou em casa, onde produz bolos e doces. Com o isolamento, a rotina dela não mudou muito, apesar que tem que dividir o tempo com a filha, que agora está sem aula. Ela destaca que o planejamento é essencial, organizando as atividades e prioridades do dia, o que ajuda a ter mais disciplina.

“Consigo trabalhar e ser mãe ao mesmo tempo, mas, para isso, conto com minha rede de apoio que atrai a atenção dela sempre que necessário, e também incluindo minha filha nas atividades. Quando vamos pra cozinha, a levamos pra ‘ajudar’. Quando estou no computador, ela está por perto desenhando ou lendo pra gente. Enfim, estamos tentando tomar o tempo dela com atividades”, pontua a confeiteira.



LEGISLAÇÃO

A Reforma Trabalhista alterou e regulamentou diversas normas relacionadas à prestação de serviço. Foram definidos os equipamentos e jornada na modalidade teletrabalho. O home office ou trabalho a distância é aquele realizado fora das dependências do empregador, utilizando tecnologias de informação ou comunicação.