O antigo posto policial que fica na esquina da avenida Mestra Fininha com rua Jordelina Ezequiel, no bairro Jardim São Luiz, pode abrigar brevemente uma unidade de atendimento do Samu e do Corpo de Bombeiros.

A ideia surgiu depois que um grupo de comerciantes e moradores da região viu o posto ser desativado e o local ficar ocioso.

Pensando na alta circulação de veículos e nos frequentes acidentes nas imediações, os lojistas decidiram pleitear o suporte das duas instituições, o que facilitaria bastante o deslocamento em casos emergenciais.

Para o coronel Fernando Augusto Alves Ferreira, comandante do 4º Comando Operacional de Bombeiros, a instalação de uma unidade naquele local otimizaria o trabalho dos dois órgãos.

“Hoje temos apenas um ponto de atendimento na cidade, tanto no Corpo de Bombeiros quanto no Samu. A cidade cresceu, a população aumentou e com a Unidade Integrada as nossas bases serão multiplicadas no âmbito do município. Passaríamos de apenas dois pontos para um terceiro ponto de prontidão para atendimento à comunidade. Pensamos também em outros pontos, mas isso será planejado visando melhorar mais ainda um trabalho que já é feito com excelência para a comunidade”, declara o coronel.

“O principal ganho com a implementação da base é a diminuição do tempo-resposta no atendimento das ocorrências”, pontua.

Major Darlan, que assumiu recentemente o Comando do 7º Corpo de Bombeiros Militar, concorda que a descentralização impactaria positivamente.

“A base integrada vai facilitar e muito os nossos trabalhos e potencializar as nossas ações, uma vez que irá diminuir o que chamamos de tempo-resposta, fundamental nas ocorrências de APH, que é o atendimento pré-hospitalar com vistas à redução de sequelas. Além disso, vai ser importante também nas ocorrências de combate a incêndio urbano, onde o tempo-resposta também é fator primordial, e acidentes automobilísticos, quando as vítimas não podem esperar muito tempo”.



EMENDAS

O vereador Marlon Xavier (PTC) foi um dos cinco parlamentares a destinar emenda impositiva, no valor de R$ 50 mil cada, para reestruturar o espaço para abrigar as duas instituições.

“A base integrada mais para a zona sul faz com que o atendimento naquela região seja mais rápido. Temos um fluxo grande de veículos nessa região e muitos acidentes. Foi pensando nisso que colocamos essa emenda”, disse o parlamentar.

Paulo Elmo Pinheiro, representante dos empresários da região, aposta na ideia. “Já que o local está ocioso, contamos com a sensibilidade do prefeito para aderir a esta ideia e atender aos vereadores que colocaram suas emendas neste projeto. Queremos agradecer a todos eles por isso. É uma região de trânsito intenso e necessita desse benefício”, frisou o empresário.

Para Kelly Cristina Lacerda, diretora-executiva do Cisrun, “a utilização do local seria uma forma de diminuir custos com combustível e abreviar o tempo no atendimento das ocorrências, já que as ambulâncias do Samu ficam estacionadas no Complexo Regulador do bairro Santo Antônio, a cerca de cinco quilômetros de distância do centro da cidade”.

As emendas impositivas dos vereadores para o ano de 2019 já foram votadas na Câmara Municipal e o prefeito deverá cumpri-las na sua integralidade para não esbarrar em situação de improbidade administrativa.

O terreno onde funcionava o posto policial pertence ao Estado e será transferido oficialmente aos Bombeiros. De acordo com a corporação, a documentação já está nas mãos da diretoria competente, em BH, e aguarda a liberação, que deverá ocorrer nos próximos dias, para iniciar o processo.