Natal é tempo de solidariedade, tempo de ajudar ao próximo. É com este espírito de humanização e esperança, que a turma de Técnicos em Enfermagem do Centro de Educação Profissional e Tecnológico (CEPT) da Unimontes, realizará o Natal Solidário para as crianças da Pediatria e Pronto Socorro do Hospital Universitário Clemente de Faria (HUCF).

O objetivo é arrecadar brinquedos para as crianças internadas no HUCF durante o mês de dezembro. As doações de brinquedos podem ser feitas até o dia 22 deste mês, na portaria 1 do HUCF ou na própria Pediatria. “O que esperamos é que colegas do HUCF e quem tiver interesse possa nos ajudar. Pretendemos arrecadar uma média de 60 brinquedos novos ou em ótimo estado de conservação para doarmos na noite de Natal, na Pediatria e Pronto Socorro do HUCF”, destacou João Pedro Lopes Soares, estagiário Técnico em Enfermagem CEPT da Unimontes.

João Pedro explica que a ideia surgiu da convivência com as crianças e ao observar que elas estão em um ambiente diferente da rotina na qual estavam acostumadas. “O ambiente hospitalar é difícil para todos que estão internados. Mas, para as crianças, creio que seja mais difícil. Elas são inocentes e só querem brincar. Esse momento de ganhar presentes, comemorar o Natal, tende a ajudar no processo de recuperação dos pequenos”, acrescenta.

Escola Hospitalar Ciranda da Vida

O HUCF é um hospital 100% SUS e o único em todo o norte de Minas, há 15 anos, que conta com o projeto “Pedagogia Hospitalar – Escola Hospitalar Ciranda da Vida”, cujo objetivo é proporcionar alegria, descontração e valorizar a rotina das crianças dentro do HUCF, tornando o ambiente mais humanizado durante o período de tratamento. “É importante trazê-las para um momento que se sintam como crianças e não como pacientes”, lembra a coordenadora da Escola Hospitalar Ciranda da Vida, Vilma Oneide Dias. Em 15 anos de assistência pedagógica na Pediatria e no Pronto Socorro do HUCF, Ciranda da Vida já atendeu mais de 15 mil crianças com idade entre zero e 12 anos e acompanhantes com atividades pedagógicas, brincadeiras, teatro, musicalização, dança, atividades escolares da grande escolar de origem das crianças, teatro.

Confira a programação Natalina Escola Ciranda da Vida

Período: ­13 a 25 de dezembro