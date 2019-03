Tubos de PVC ganharam uma aplicação simples, curiosa e que tem salvado a vida de muitos cães que vivem nas ruas de Montes Claros e de algumas cidades vizinhas. Pelas mãos do casal Fabiane Barbosa Oliveira e Herison Soares Silva, eles viraram bebedouros e comedouros para os animais e estão sendo distribuídos gratuitamente para pessoas que se dispõem a abastecê-los diariamente com ração e água.

Em poucos dias do lançamento do projeto “Cãopanha Alimentação Solidária”, mais de 40 parceiros já se apresentaram para participar e ter um kit perto de casa ou do trabalho.

O material já foi enviado para os bairros Morrinhos, Cintra, Jardim Primavera, Sumaré, Delfino Magalhães, Planalto, Floresta, Morada do Sol, Major Prates, Renascença, dentre outros, e para as cidades São João da Ponte e Janaúba.

“A gente não imaginava que teria essa repercussão toda. Pessoas de outras cidades fizeram contato com a gente, como de Januária, Mirabela e Araçuaí”, relata Fabiane, que já tem uma lista de espera para receber o kit.

O material tem um custo de R$ 70, porém é doado aos interessados. Segundo Fabiane, os comedouros e bebedouros serão produzidos de acordo com as condições do casal. “Vamos buscar apoio também de alguém que queira colaborar conosco nessa campanha para que seja feita uma segunda etapa de confecção de comedouros e bebedouros”, afirma.

Estima-se que somente em Montes Claros 7 mil cães vivam em situação de abandono nas ruas da cidade, segundo o Centro de Controle de Zoonoses. São animais que, além de não ter uma família, muitas vezes não têm o que comer nem água para beber.



INÍCIO

Fabiane e Herison possuem um petshop, há dois anos, na avenida Minas Gerais, no bairro Renascença. Desde o início colocavam vasilhas com água e ração na porta da loja para os animais que passavam por ali. Porém, segundo Fabiane, era comum as pessoas passarem e tropeçar nas vasilhas, às vezes chutavam propositalmente e até mesmo furtavam as peças durante a noite.

“Diante dessa situação, procuramos alguma forma de deixar esses comedouros e bebedouros fixos na porta da loja. Pesquisamos na internet e encontramos esse modelo, feito com cano de PVC. Confeccionamos o primeiro Kit, deu supercerto”, explica a empresária. Fabiane conta ainda que isso os motivou a levar a ideia para toda a cidade, repleta de animais pelas ruas.



PARCEIROS

Foram feitos 41 kits e a dúvida era como abastecê-los. Assim surgiu a “Cãopanha Alimentação Solidária”, que começou há 20 dias. O casal fornece os equipamentos já instalados na frente da residência da pessoa, que assina um termo de responsabilidade se comprometendo a abastecê-los.

Somente na loja de Fabiane, cerca de 15 animais são alimentados todos os dias. A proprietária destaca que os kits da campanha são somente para os cães de rua e que, no momento, não pretende produzir para venda.

De acordo com Fabiane, ela e o marido se sentiram imensamente felizes com a repercussão e adesão da campanha. “É muito gratificante, isso mostra que muitas pessoas também pensam como nós, e se preocupam com os animais de rua. E temos que nos preocupar mesmo, pois são seres vivos, criaturas de Deus, que também sentem fome e sede. É triste saber que muitos desses animais de rua são abandonos pelos próprios donos”, diz.

A criadora da campanha afirma que essa uma forma simples de ajudar, da maneira como pode, já que não tem como adotar os animais. “Tenho certeza que esse projeto, mesmo que ainda pequeno, vai ajudar a amenizar a fome de muitos animais de rua em nossa cidade. Aproveito a oportunidade para agradecer a todos os tutores que se uniram a nós nessa Cãopanha”, conclui Fabiane.

