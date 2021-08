Tradicionais em Montes Claros há mais de 180 anos, as Festas de Agosto podem se tornar Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial da cidade. O pedido para que o município realize o processo técnico para viabilizar o título foi aprovado na Câmara de Vereadores nesta terça-feira.

O projeto é de autoria do presidente da Casa, Cláudio Rodrigues (Cidadania), e foi encaminhado ao Executivo. O evento tem grande importância histórica e cultural para a cidade e a região.

Mas, pelo segundo ano consecutivo, os cortejos pelas ruas e avenidas de Montes Claros não aconteceram em função da pandemia.

Para que o mês não passe em branco, a homenagem aos catopês, marujos e caboclinhos, que representam os diversos grupos étnicos que formaram o povo brasileiro, está acontecendo com a realização de diversos eventos, muitos deles on-line.

Uma das celebrações aconteceu na noite de ontem, com a entrega da Placa de Prata Alferes José Lopes de Carvalho a João Pimenta dos Santos, o Mestre Zanza, figura símbolo das Festas de Agosto.

Ele começou na tradição dos Catopês ainda criança, aos 4 anos, e aos 12 já era considerado chefe dos Catopês, recebendo do avô e pai a herança do folclore de Montes Claros.

A homenagem é o reconhecimento do Legislativo pelos relevantes serviços prestados pelo Mestre Zanza à Cultura de Montes Claros, de forma especial às tradicionais Festas de Agosto.



“VIVA AGOSTO”

Um dos eventos para marcar o período das Festas de Agosto é a exposição “Viva Agosto”, no Centro Cultural Hermes de Paula. São 70 fotografias retratando os festejos, reunidas pelos fotógrafos Fábio Marçal, Júnia Rebello, Sérgio Mourão e Silvana Mameluque.

A exposição pode ser visitada gratuitamente até 30 de agosto, entre 9h e 19h. Em virtude da pandemia, a entrada no local será limitada a 30 pessoas por vez, com o uso obrigatório de máscara. O visitante terá álcool em gel à disposição para a devida higienização das mãos.

Segundo a diretora de Projetos e Eventos da Secretaria de Cultura de Montes Claros, Júnia Rebello, a exposição visa resgatar o clima das Festas de Agosto, para criar um ambiente que reverencie a passagem e o movimento das festas.

O Centro Cultural recebeu decoração temática e especial com música ambiente para receber os visitantes.



“FESTAS DE AGOSTO”

Outra exposição em homenagem às tradicionais manifestações folclóricas que acontecem em Montes Claros há 182 anos começou nesta terça-feira (17). A mostra “Festas de Agosto” pode ser vista até 27 de agosto e reúne nove artistas montes-clarenses, com obras em diferentes técnicas e estilos, com temas que homenageiam os grupos de Catopês, Marujos e Caboclinhos e seus santos de devoção: Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Divino Espírito Santo.

Participam da mostra os artistas: Afonso Teixeira, Conceição Melo, Cleiton Cruz, Felicidade Patrocínio, Hélio Brantes, Márcia Prates, Roberto Marques, Sérgio Ferreira e Walmir Alexandre.

A exposição acontece no hall da sede própria da Câmara, de forma híbrida, com visitação virtual através do portal da Câmara (www.montesclaros.mg.leg.br ) e visitação presencial, por agendamento.