O “Busão da Vacinação” estacionou em Montes Claros nesta quinta-feira (24) para imunizar moradores contra a meningite e a gripe H1N1 (Influenza). O veículo está parado na praça da Catedral, onde fica até esta sexta-feira (25), com atendimentos das 8h às 16h.

“O público-alvo são os adolescentes de 11 a 14 anos para a meningite e, para a da gripe, pessoas acima de 60 anos, pessoas com comorbidade, gestantes, puérperas, profissionais da área da saúde, segurança e motoristas. Pessoas de outras cidades também podem ser vacinadas no Busão. Basta estar com o cartão de vacinação do adolescente e, para os demais públicos, apresentar um documento pessoal com foto, comprovante de endereço”, explica o voluntário da Cruz Vermelha, Tiago Megale.

O ônibus começou o atendimento itinerante pelo Norte de Minas. A primeira parada foi em Brasília de Minas, na última sexta-feira. O veículo foi transformado em unidade móvel de saúde para levar vacinas contra várias doenças – dentre elas a Covid-19 e a gripe – aos mineiros mais vulneráveis. Além da vacinação, o veículo disponibilizará testes rápidos, aferição de pressão arterial e apoio psicossocial.

“A ideia do busão é exatamente para chamar atenção para algo diferente e legal, fazendo um convite para a população se vacinar e se proteger. É uma forma também de tirar as pessoas de dentro dos postos de saúde para evitar a contaminação pela Covid-19”, diz Tiago Megale.

Segundo ele, o movimento foi excelente no primeiro dia. “Nossa expectativa para a sexta-feira é melhor ainda. Tudo ocorreu da forma que planejamos, sem muita fila e espera de, no máximo, 15 minutos”, afirma.



PRÁTICO

A adolescente Leticia Gonçalves, de 13 anos, gostou da ideia. “Achei muito prático e rápido vir aqui. Fui muito bem atendida. Todos os jovens devem ter a consciência de se vacinar e prevenir as doenças. A ideia do ônibus é muito legal. Estou muito satisfeita e me sinto protegida por tomar a vacina contra a meningite”, diz.



FACILIDADE

A feirante Maria Madalena Oliveira Losan, de 55 anos, destacou a facilidade de vacinar no Busão. “Achei bem prático e rápido. Há quatro anos que eu não gripo, pois tomo a vacina no tempo certo para me proteger. É muito ruim dormir com a boca aberta e gripada. Que todos se vacinem contra a gripe e se protejam. A gente não gripando, não vamos também passar a gripe para outras pessoas”, avalia.

Nestes dois dias em Montes Claros, o “Busão da Vacinação” não irá oferecer a vacinação contra a Covid-19, que já está sendo realizada em locais específicos na cidade. Para essa sexta-feira, a banda da Polícia Militar de Montes Claros irá se apresentar, a partir das 11h, ao lado do veículo.

O Busão vai ficar em Minas por até 45 dias antes de ser deslocado para outro Estado. A gestão da logística fica a cargo da Cruz Vermelha Brasileira – Filial Minas Gerais, em parceria com o governo de Minas e a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

O ônibus foi doado pela Mercedes-Benz e pela Câmara de Comércio Brasil-Alemanha para a Cruz Vermelha Brasileira (CVB). Para mais informações, ligue no (38) 2211-4353.