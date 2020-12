Muitos já estão preparando o cardápio de comidas e bebidas para receber familiares – ou até mesmo para curtir sozinho ou a dois – para a virada de mais um ano. Espumantes, vinhos, uísques e o gin aparecem entre os queridinhos de todos. Mas há um novo personagem nessa lista que tem atraído cada vez mais o paladar de quem curte um cocktail saboroso.

Cotado como a bebida do momento, o Moscow Mule, também conhecido como Vodka Buck, é um cocktail feito com vodka, cerveja sabor de gengibre picante e suco de limão.

Tradicionalmente, a bebida é servida numa caneca de cobre, que pode ser decorada com uma fatia de limão na borda. No Brasil, é popularmente chamado de “drinque da canequinha”.

De acordo com o especialista em drinks Blayton Morais, da empresa Blayton Bartenders, o Moscow Mule é a tendência do momento e um dos mais cotados para a virada.

“Ele é um drink norte-americano, criado em Manhatan na década de 1940. Sua receita original leva vodka, limão e cerveja de gengibre. Ao longo do tempo, foi sendo readaptado e a receita atual leva Ginger Ale (refrigerante de gengibre), vodka, limão e, por cima, a famosa espuma de gengibre”, explica.

“No Brasil, muitos bartenders utilizam o xarope de gengibre no lugar do refrigerante de gengibre, pela dificuldade de encontrar a matéria-prima Ginger Ale. É um drink refrescante, gostoso e de teor alcoólico moderado, o que faz com que haja uma aceitação muito grande”.

Ingredientes

50 ml de vodka

25 ml de suco de limão

30 ml de xarope de gengibre 50 ml de refrigerante cítrus

Espuma de gengibre

Você pode ralar um pouco de limão ou gengibre em cima do drink para dar um toque aromático



Espuma de gengibre:

100 ml de suco de limão

100 ml de xarope de açúcar

100 ml de suco de gengibre fresco

100 ml de clara de ovo

Preparo

Espuma de gengibre:

Em um sifão para chantilly, misture todos os ingredientes, feche e guarde na geladeira até a hora do uso. Antes de servir o drinque, carregue o sifão com uma cápsula de gás. Agite bem e deixe descansar por meia hora. Utilize a espuma para finalizar a bebida. (Ninguém vai fazer espuma para 1 drinque, não é? Então esta receita rende para 30 a 40 coquetéis).

Drink:

Em uma coqueteleira com gelo, coloque os ingredientes, exceto a espuma, e bata bem. Coe para uma caneca de cobre com gelo e finalize com a espuma de gengibre.