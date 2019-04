A Páscoa é celebrada pela maioria das pessoas com ovos de chocolate. Porém, para os alunos do Ímpar – Escola de Criança a data cristã tem outro significado. Como forma de celebração, o colégio promove a “Páscoa Solidária: uma maneira Ímpar de sustentar o amor e a doação!”, campanha para a arrecadação de fraldas geriátricas a serem doadas aos asilos de Montes Claros.

A supervisora pedagógica Luciene Teixeira dos Santos diz que o objetivo é comemorar a data com ações que possam despertar nas crianças a vivência do amor e da solidariedade. Ela afirma que o projeto busca sensibilizar também familiares dos estudantes a partilharem com amor e alegria.

Segundo Luciene, a abertura do projeto aconteceu no dia 10 de abril, com um momento de interiorização e conscientização sobre o verdadeiro sentido da Páscoa e a campanha terminará no dia 23 deste mês. “Nesse dia os estudantes irão fazer um momento de confraternização e partilha, o lanche será comunitário e será feita a entrega das fraldas”, diz. De acordo com Luciene, se cada um dos alunos do colégio doarem, a previsão de que sejam arrecadados 400 pacotes de fraldas. Mas a escola ainda conta com a solidariedade dos familiares e pensa na possibilidade de estender a ação entre os colaboradores da Funorte São Luís.

A educadora adianta que não estão definidos os asilos que receberão as doações, porque depende da quantidade de pacotes arrecadados. Somente o Lar das Velhinhas, no centro da cidade, é o escolhido até o momento.

A supervisora destaca ainda que os estudantes irão receber os Potinhos da Solidariedade, contendo chocolates e frases de incentivo com elogios e reforço positivo criadas pelos próprios colegas. “Pretendemos que a partir deste projeto nossos estudantes possam ter um olhar diferenciado ao próximo e que esta reflexão seja diária em nossa comunidade escolar reportando para a família e para a sociedade”, diz.

A diretora do Ímpar, Fernanda Tavares, ressalta que uma das habilidades e competências do trabalho pedagógico desenvolvido no colégio é o cuidado com o outro. “A campanha é uma forma de plantar entre os alunos a semente da solidariedade, da preocupação com outro. Somos uma coletividade, um depende do outro”, conclui.

