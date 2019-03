Após vários meses de obras e investimentos de R$ 6,3 milhões, a pista do Aeroporto Mário Ribeiro, em Montes Claros, está em condições de receber voos de grande porte, até mesmo internacionais. Mas para que isso possa realmente acontecer, a Infraero anunciou a ampliação do terminal de passageiros, que terá a capacidade dobrada.

As obras começam no segundo semestre deste ano e devem ser finalizadas em fevereiro de 2020. Após as intervenções, o terminal passará dos atuais 800 mil passageiros por ano para 1,5 milhão. Serão investidos R$ 5 milhões na área que passará de 733 metros quadrados para 1.857 metros quadrados.

E já no próximo mês, os moradores da região poderão contar com mais um voo: a Gol irá oferecer um trecho de Montes Claros direto para Guarulhos (SP). Em dezembro, a Azul implantou a linha para Porto Seguro.

Segundo a presidente da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), Martha Seillier, que participou da entrega das obras de recapeamento da pista do aeroporto ontem, isso significa dizer que o terminal de Montes Claros pode agora operar aeronaves de maior porte, como o Airbus-320 e o Boeing 737-800, com possibilidade de atrair grandes companhias aéreas e rotas internacionais.

“Infelizmente, o Aeroporto Mário Ribeiro ficou para trás. Não consegue operar ao mesmo tempo dois voos com qualidade. Nós agora estamos correndo atrás desse prejuízo”, disse Martha Seillier.

Segundo ela, a vida útil da pista foi ampliada em dez anos. E como toda a camada superficial da pista foi removida e reaplicado novo pavimento, com aumento de 34% para 43% do índice de atrito e compactação, não terá restrição de pouso e decolagem para nenhuma aeronave.

A presidente da Infraero explicou que foram investidos R$ 6,34 milhões na pista, “indispensáveis na segurança operacional do aeroporto”, bem como R$ 4,5 milhões na compra de três caminhões contra incêndio.



VOOS

O terminal conta atualmente com cinco voos diários que ligam Montes Claros a Confins, com conexões a partir da capital mineira.

A entrada de novas companhias operando no terminal e destinos ajudará o aeroporto a se tornar autossustentável. “A entrega da nova pista de pouso e decolagem é uma obra fundamental para aumentar a segurança nas operações, porque Montes Claros merece mais investimentos para melhorar sua infraestrutura, por ser importante polo industrial, de agronegócios e universitário”, argumentou Martha.

Segundo ela, uma empresa da área de hotelaria iniciará a construção de uma sala vip para os passageiros no terminal, de modo a melhorar o conforto aos usuários já nos próximos meses.

O centro de operações do aeroporto também foi reformado e as áreas externas ganharam iluminação em LED.



DESENVOLVIMENTO

Transporte aéreo, na avaliação do secretário Nacional de Aviação Civil, Ronei Saggioro Glanzmann, é sinônimo de desenvolvimento. Desta forma, a reforma da pista “representa ganhos significativos de operacionalidade do aeródromo”.

“Tem muita gente que me pergunta se conheço todos os aeroportos. Todos não, mas muitos. E poucos são tão acanhados como o de Montes Claros”, salientou Ronei.

Ele disse, no entanto, que o “governo federal tem um plano bastante robusto com relação à viação regional, custeada com recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil”.

Em relação aos investimentos feitos no terminal de Montes Claros, ele chamou a atenção para a melhoria do sistema pluvial, que vai aumentar a segurança das operações, com a redução do chamado efeito spray, além de eliminar a possibilidade de formação de poças durante o período chuvoso.

Segundo Ronei, a União possui R$ 152 milhões para atender 13 municípios de Minas nos próximos três anos. Ele acredita que tanto a nova pista do aeroporto como as ampliações previstas em curto prazo “são um convite para novas empresas operarem em Montes Claros, porque significam muito para a malha aérea regional”.