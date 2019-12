O verão começa oficialmente na madrugada deste domingo. No Norte de Minas, a estação, mesmo sem o fenômeno El Niño, será marcada por altas temperaturas e elevada umidade relativa do ar, que, certamente, aumentarão a quantidade de chuvas. A informação é do meteorologista Claudemir de Azevedo, do 5º Distrito de Meteorologia de Minas Gerais, que recebe, em Belo Horizonte, a cada 60 minutos, dados de dez estações climatológicas da região, especialmente da unidade de Montes Claros, que opera em área da Universidade Federal de Minas Gerais, ligada ao Instituto Nacional de Meteorologia.

O meteorologista explica que o El Niño, fenômeno decorrente do aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico Equatorial, provoca mudanças na circulação dos ventos, modificando drasticamente o clima, a ponto de aumentar as temperaturas médias em todo o país.

Como o El Niño não afetará o Norte de Minas, o especialista acredita que as chuvas podem começar já neste fim de semana. “Há indicativo de quantidade razoável de chuvas em janeiro e temperaturas elevadas, acima da média histórica”.

Professor da UFMG, mestre e doutor em Engenharia Agrícola com ênfase em Gestão de Recursos Hídricos e Ambientais, Flávio Pimenta de Figueiredo faz as mesmas previsões de Azevedo. Ele lembra que, “até o momento, temos em Montes Claros um acumulado de 600 milímetros no ano, ou seja, 2019 foi ruim de chuva, entrando na estatística de anos de falta de chuva”.

Flávio Pimenta argumenta, no entanto, que, a despeito da previsão de verão com abundância de chuvas e altas temperaturas, “quando falamos em previsão estamos abordando um trabalho estatístico, com probabilidades e tempo de recorrência, mas nossa expectativa é a de que as chuvas possam encher os aquíferos freáticos e os rios superficiais, apesar de a dinâmica do ar atmosférico estar bastante modificada, ou seja, o movimento das massas de ar que causam as precipitações mudaram radicalmente”.

Na opinião do presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Montes Claros, José Avelino Pereira Neto, “as chuvas acima da média devem favorecer a atividade agrícola e a pecuária. Entretanto, é preciso que os produtores rurais se conscientizem e não fiquem reféns do clima. É necessário entender e aceitar o clima semiárido da região, porque sempre teremos que enfrentar a má distribuição da chuva e os longos períodos de estiagem. Por isso, devemos investir em ações que permitam a convivência com a seca e, se chover bem, é lucro”.