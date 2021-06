A Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros (SRS) e as Gerências Regionais de Saúde (GRS) de Januária e Pirapora repassaram a 86 municípios que compõem a região ampliada de saúde do Norte de Minas nova remessa de 45.616 doses de vacinas contra a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.

Esta é a terceira etapa da descentralização da distribuição e utilização de vacinas da multinacional norte-americana Pfizer/BioNtech. Com isso, outros 72 municípios do Norte de Minas passam a ter uma terceira opção de imunizante para aplicação na população. Até então, nas duas etapas anteriores de descentralização, implementadas em maio, 14 municípios do Norte de Minas haviam sido contemplados por terem maior população.

A coordenadora de vigilância em saúde da SRS de Montes Claros, Agna Soares da Silva Menezes, explica que com a decisão tomada no final de maio pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – (Anvisa), de ampliar de cinco para 31 dias o tempo de utilização de vacinas da Pfizer/BioNtech, a inserção de todos os municípios no recebimento do imunizante possibilita a aceleração do processo de vacinação. As vacinas devem ficar conservadas a temperatura entre 2ºC e 8ºC.

As vacinas da Pfizer/BioNtech são destinadas à aplicação da primeira dose em pessoas com comorbidades (Síndrome de Down acima de 18 anos; pessoas com doença renal crônica em terapia de diálise, acima de 18 anos; gestantes e puérperas com comorbidades, acima de 18 anos e pessoas com comorbidades com idade entre 55 a 59 anos).

Gestantes e puérperas que pertencem a grupos prioritários, como trabalhadoras do sistema de saúde e de serviços essenciais também poderão ser vacinadas, após avaliação médica individual de risco e benefício.

Além de vacinas da Pfizer, nesta segunda-feira a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais repassou aos 86 municípios da região ampliada de saúde do Norte de Minas, 39.250 doses de vacinas da AstraZeneca/Universidade de Oxford. Até a manhã de ontem, 357. 397 pessoas residentes na macror-região de saúde do Norte de Minas já tinham recebido a primeira dose da vacina contra a covid-19. Outras 169. 747 pessoas concluíram o esquema vacinal. (Com Agência Minas)