Passageiros de ônibus intermunicipais e metropolitanos devem, obrigatoriamente, usar máscaras a partir do próximo domingo (10) em Minas. Os motoristas só poderão iniciar ou prosseguir a viagem se todos dentro dos coletivos estiverem com o equipamento de proteção.

Anteriormente, havia apenas a recomendação de uso das máscaras. A determinação foi definida pelo Comitê Extraordinário da Covid-19, na última quarta-feira (6) e publicada no Diário Oficial desta quinta-feira.

O controle de embarque e permanência dos passageiros deverá ser feito pelas concessionárias e empresas responsáveis pela prestação dos serviços de transportes coletivos do Estado.

A nova regra também será fiscalizada pelas autoridades sanitárias e órgãos de Segurança Pública.

“Esta é mais uma medida importante para a saúde dos usuários. Novamente, a colaboração da população será fundamental para o cumprimento da regra, que traz mais segurança para quem necessita utilizar o transporte público”, destacou Eriênio Souza, superintendente de Transporte Intermunicipal e Metropolitano da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra).

A utilização de máscaras já era obrigatória para os funcionários das empresas que operam o transporte coletivo de passageiros, como motoristas e agentes de terminais e estações de transferência, desde 14 de abril.

“A medida entrou em vigor nesta quinta-feira, mas, para que todos os passageiros sejam informados e tenham tempo de se adaptar à nova exigência sanitária, vamos começar a cobrar seu cumprimento a partir deste domingo. Nesse meio tempo, já está sendo feita campanha de divulgação com os fiscais, que estão orientados a informar os usuários dos transportes coletivos estaduais sobre a medida”, completa Eriênio.



USO ADEQUADO

De acordo com recomendações da Secretaria de Estado da Saúde (SES-MG), a máscara deve ser posicionada no rosto de modo a cobrir toda a região do queixo, boca e nariz, devendo estar bem ajustada, sem espaços frouxos entre ela e a face.

Deve-se evitar tocar ou ajustar a máscara enquanto estiver usando ou quando retirá-la. Se for tocada, deve-se higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel 70%.

Vale ressaltar que a utilização das máscaras faz parte das medidas preventivas. Desta forma, a população deve continuar seguindo com as lavagens frequentes das mãos e das superfícies, o isolamento social e a redução de fluxos, contatos e aglomeração de pessoas, para a prevenção ao contágio pelo coronavírus.

*Com Agência Minas