Devido à pandemia do novo coronavírus, neste ano não acontecerá a tradicional Expomontes. O evento, que entraria na 46ª edição, movimenta aproximadamente R$ 400 milhões em negócios. Além das atrações musicais de renome nacional, que animam o público, o carro-chefe da exposição é o agronegócio.

Para não deixar esse setor em baixa, a Sociedade Rural promoverá nos dias 26, 28 e 30 de junho e nos dias 2, 4 e 5 de julho, leilões com transmissão ao vivo. Os animais poderão ser arrematados on-line.

No ano passado, em dez dias de exposição, foram comercializados R$ 10,4 milhões somente com vendas de bovinos e R$ 2 milhões com leilões de cavalos.

Na última edição, a Sociedade Rural, além do leilão presencial, deu início ao novo modelo de arremate através de transmissão on-line, dando oportunidade para criadores de Uberlândia e da Bahia.

O diretor de Leilões da Sociedade Rural, Avelino Murta, pontua que, além de movimentar a economia pecuária, esta edição dos leilões veio para atrair criadores e firmar novas raças na região, como o Angus.

“O leilão é muito mais do que venda e compra, é a oportunidade de os criadores conhecerem o que tem de novo no mercado e de qual forma podem melhorar o rebanho”, ressalta o diretor.

No ano passado, foram arrematadas cerca de 9 mil cabeças de animais, com o faturamento chegando a R$ 12 milhões.

As transmissões ocorrerão pelo canal do Confiboi Leilões no YouTube ou pelo Canal 20.