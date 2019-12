Pelo menos 25 presépios de 11 cidades norte-mineiras participam do “Circuito de Presépios e Lapinhas”. O projeto, promovido pelo Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha-MG) desde 2016, em parceria com os municípios, aponta exposições abertas à visitação pública até 6 de janeiro, Dia de Reis.

Cidades de todas as regiões do Estado integram o roteiro e recebem visitantes de diversos lugares durante o período natalino. Ao todo, são 300 presépios de 190 municípios mineiros. Todos foram cadastrados com antecedência no projeto.

No Norte de Minas participam Águas Vermelhas, Espinosa, Manga, Montezuma, Porteirinha, São João das Missões, São João do Pacuí, Urucuia, Varzelândia e Taiobeiras. O destaque fica para São Francisco que tem por toda a cidade dez presépios.

A cidade é a terceira com maior número de presépios no Estado, ficando atrás somente de Santa Luzia, a 20 quilômetros de Belo Horizonte, que é o município com o maior número de presépios no Circuito – 16 ao todo – e Medina, no Vale do Jequitinhonha, que tem 15.

Michele Arroyo, presidente do Iepha, conta que o circuito, que chega ao quarto ano, tem se tornado tradição e que vem crescendo a cada ano.

“A cada ano o número de cidades com presépios cadastrados aumenta, reforçando a importância dessa ação para a salvaguarda e promoção do patrimônio cultural mineiro”, disse.

O guia com a lista e o endereço com todos os presépios pode ser acessado por iepha.mg.gov.br/.

LISTACOMASCIDADESDONORTEDEMINAS

ÁGUAS VERMELHAS

Endereço: Rua São Vicente, 35, Centro

Abertura: 20/12/2019 Fechamento: 6/1/2019 Horário de Visitação: 7h às 20h



ESPINOSA

Endereço: Praça Geraldo Ramos de Oliveira

Abertura: 9/12/2019



MANGA

Endereço: Brejo São Caetano Abertura: 24/12/2019

Endereço: Comunidade Quilombola de Brejo São Caetano



MONTEZUMA

Endereço: Praça Valentim Alves Pereira

Abertura: 16/12/2018



PORTEIRINHA

Endereço: Avenida Major Fidêncio Cangussu

Abertura: 9/12/2019

Endereço: Avenida Major Fidêncio Cangussu

Abertura: 6/12/2019



SÃO FRANCISCO

Endereço: Avenida Oscar Caetano Gomes, 1.101, Centro

Abertura: Não informado

Endereço: Avenida Oscar Caetano Gomes, 1.119, Centro

Abertura: Não informado

Endereço: Rua Padre Guerino Lafetá, 659

Abertura: 2/12/2019

Endereço: Avenida Oscar Caetano Gomes, 1.111, Centro

Abertura: Não informado

Endereço: Rua Carvalho dos Santos, 1.438

Abertura: 1/12/2019

Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 720, Centro

Abertura: 5/12/2019

Endereço: Rua Inocêncio Cangussu, 573, Santo Antônio

Abertura: 1/12/2019

Endereço: Rua Tarcísio Generoso, 356, Centro

Abertura: Não informado

Endereço: Rua Cesário Alvin, 1.247, Centro

Abertura: 1/12/2019

Endereço: Rua Heralina Pereira, 451, Santo Antônio

Abertura: 12/12/2019



SÃO JOÃO DAS MISSÕES

Endereço: Rua Vereador Cristino Feliciano, 113, Centro

Abertura: Não informado



SÃO JOÃO DO PACUÍ

Endereço: Praça da Matriz

Abertura: 7/12/2019



URUCUIA

Endereço: Rodovia MG 202, KM 120

Abertura: 26/11/2019



VARZELÂNDIA

Endereço: Praça Cícero Dumont

Abertura: 25/12/2019

Fechamento: 6/1/2020

Horário de Visitação: 12h às 18h

Endereço: Não informado

Abertura: 13/12/2019

Endereço: Não informado

Abertura: 13/12/2019

Endereço: Comunidade Rural de Agreste

Abertura: 12/10/2019



TAIOBEIRAS

Endereço: Rua São Pedro, 1.010, Sagrada Família Abertura: 11/12/2019 Fechamento: 7/1/2020 Horário de Visitação: 7h às 7h