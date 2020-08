Considerados de alto risco para transmissão da Covid-19, academias, escolas de práticas esportivas e clubes podem mudar de nível e reabrir em algumas regiões de Minas nos próximos dias. Nesta quinta-feira (13), o governo do Estado admitiu que reavaliará a situação dessas atividades dentro do programa Minas Consciente.

Atualmente, conforme consta no site do programa, apenas os municípios na onda verde – que permite maior flexibilização social – estão autorizados a liberar o funcionamento dos serviços. No entanto, na próxima quarta-feira (19), o governo definirá se o segmento muda de nível. A onda amarela é a intermediária e a vermelha a que tem mais restrições.

No Norte de Minas, todos os municípios que aderiram ao programa estadual estão na onda amarela e, portanto, sem autorização para reabertura desses setores. Montes Claros, que não ingressou no Minas Consciente e realiza as avaliações de forma autônoma, já liberou o funcionamento de academias de ginástica e de dança, mas ainda mantém as restrições para os clubes.

A análise será feita por um grupo executivo composto pelas secretarias de Saúde, Desenvolvimento Econômico, Geral, de Governo e Fazenda, além de uma consultoria técnico-legislativa.

“Esse grupo que supervisiona o Minas Consciente decidiu pela reavaliação desses setores já na próxima quarta-feira, dia 19 de agosto”, informou o secretário adjunto de Saúde, Marcelo Cabral.

O gestor destacou que a mudança permitiria a retomada das academias e clubes mais rapidamente, mas sempre seguindo rígidos protocolos sanitários para barrar a contaminação pelo novo coronavírus.

“Sempre uma retomada gradual, responsável e considerando as manifestações e pretensões que são trazidas até nós, e que são sempre consideradas”, frisou.

Hoje, conforme o subsecretário de Desenvolvimento Regional, Douglas Cabido, 62 microrregiões de saúde estão com indicadores verde – com possibilidade de funcionamento das academias. Conforme balanço divulgado nesta quinta-feira, 450 cidades mineiras, que juntas representam 57% da população, aderiram ao Minas Consciente.