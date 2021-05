Professores de Minas Gerais devem ser vacinados contra a Covid-19 a partir de junho, logo após o término da imunização de pessoas com comorbidades. A informação foi dada ontem pelo secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti.

Ainda não há, porém, uma data para que o grupo comece a ser imunizado. Só na rede estadual de ensino são 130 mil profissionais, fora os das redes privada e municipal. “O Estado está seguindo o Programa Nacional de Imunização (PNI). O governador (Romeu Zema) solicitou ao governo federal uma tentativa dos professores serem adiantados na vacinação pela necessidade da volta às aulas, mas a expectativa do PNI é que em junho os professores comecem a ser vacinados”, explicou.

De acordo com o representante da pasta, a imunização ocorrerá após cerca de 2 milhões de pessoas com comorbidades serem vacinadas.

“São 2 milhões de pessoas com comorbidade e receberemos mais de 2 milhões de doses provavelmente esse mês. No mês que vem, o próximo ‘grande grupo’ será o de professores”, concluiu.

COMORBIDADES

E em Montes Claros, a vacinação do primeiro grupo de pessoas com comorbidades começa neste sábado (8) e segue durante o domingo.

Como O NORTE mostrou na edição de ontem, esse público foi dividido em dois em função da falta de imunizantes suficientes para realizar todo o processo em uma única fase.

Neste primeiro momento, receberão a vacina pessoas com síndrome de Down acima de 18 anos, com doença renal crônica, gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos e pessoas com deficiência permanente cadastradas no Benefício de Prestação Continuada (BPC) nessa mesma faixa etária.



LOCAIS

Hoje, a vacinação estará disponível no drive-thru do Montes Claros Shopping, das 8h às 20h; na sala de vacinação do Montes Claros Shopping, das 9h às 21h; na sala de vacinação do Shopping Ibituruna, das 9h às 21h; no walk-thru do Ginásio Darcy Ribeiro, na Praça de Esportes, das 8h às 13h; nas unidades de Saúde do Major Prates, Santos Reis, Independência, Esplanada, Cidade Industrial e Planalto, das 7h às 17h.

No domingo, a vacinação será apenas no drive-thru e nas salas dos shoppings. A partir de segunda-feira, as vacinas serão aplicadas nas 29 salas de vacinação do município, no drive-thru e no walk-thru.



SUPRIMENTOS

A Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros recebeu nesta sexta-feira (7) nova remessa de suprimentos para os atendimentos a pacientes com Covid-19. Foram enviados 258.500 seringas agulhadas, 8.100 testes rápidos para detecção de antígenos da doença e 1.053 medicamentos do kit intubação para seis hospitais da região.

Sobre o kit intubação, a superintendente Regional de Saúde de Montes Claros, Dhyeime Thauanne Pereira Marques, salienta que o quantitativo de medicamentos disponibilizado toma como base dados fornecidos semanalmente pelos hospitais à SRS.

“Isso possibilita à SES-MG fazer o monitoramento das necessidades de apoio às instituições que não têm conseguido receber, com regularidade, medicamentos comercializados por empresas privadas”.

Em Montes Claros estão sendo contemplados a Fundação Hospitalar Dílson Godinho e o Hospital das Clínicas Dr. Mário Ribeiro. Também receberão medicamentos o Hospital Municipal Senhora Santana, de Brasília de Minas; o Hospital Municipal de Bocaiuva; o Hospital Regional de Janaúba, a Santa Casa e Hospital São Vicente de Porteirinha.

* Colaborou Leonardo Queiroz