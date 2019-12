Os produtores rurais de Minas têm um novo canal eletrônico para a emissão da Permissão de Trânsito Vegetal (PTV), documento fitossanitário exigido para acompanhar o transporte de carga de vegetais pelas rodovias mineiras.

O sistema pode ser acessado no Portal do Produtor (Sidagro). A novidade foi anunciada pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), por meio da Gerência de Defesa Sanitária Vegetal (GDV).

A partir de agora, com a emissão digital, o usuário poderá expedir os documentos que comprovam o cumprimento de todas as normas sanitárias determinadas pelo IMA.

O sistema automatizado permite a homologação eletrônica e valida todo o processo. Com esta opção, o produtor ganha uma forma mais simples e prática para a emissão do documento, eliminando a obrigatoriedade de se deslocar até os escritórios do IMA em Minas Gerais.

O produtor continua com a opção de emitir a PTV nos escritórios seccionais do IMA, mediante a apresentação do Certificado Fitossanitário de Origem (CFO) ou Certificado Fitossanitário de Origem Consolidado (Cfoc), emitido por engenheiro agrônomo habilitado no órgão. Em cargas de atenção especial, exige-se a PTV com declaração adicional.

Segundo o fiscal agropecuário do IMA, engenheiro agrônomo Leonardo do Carmo, com a implantação da ferramenta digital, espera-se aumentar as emissões do documento em 10%. Anualmente, são emitidos cerca de 137 mil PTVs, de acordo com a sazonalidade das culturas.

“A PTV digital facilitará a vida dos produtores das lavouras. É mais uma opção para fortalecer a cadeia produtiva da agropecuária. Reduz custos porque o produtor não precisará se deslocar até os escritórios do IMA. Há fazendas muito distantes e que pode demorar até um dia de trânsito para o produtor conseguir liberar a carga. Com a PTV digital, a emissão é feita em até duas horas”, explica o fiscal agropecuário.

*Com Agência Minas

SAIBA MAIS

A inovação favorece a qualidade dos produtos transportados e, consequentemente, na ponta da cadeia produtiva, contribui para a qualidade dos vegetais servidos à mesa dos consumidores. “O produtor ganha com a modernização. A internet rural já é realidade na maioria das regiões de Minas Gerais. Precisamos alavancar ainda mais o agronegócio mineiro, principalmente, o setor de agricultura. A mudança também melhora a qualidade do produto, já que a carga não fica fechada por muito tempo até ser liberada, considerando que, muitas vezes, ela é perecível”, observa o engenheiro agrônomo Leonardo do Carmo.

O projeto foi planejado há dois anos pelos engenheiros agrônomos do IMA e, durante todo este período, foram realizados simulados e acompanhamentos das áreas antes do

processo de implantação.



O IMA fiscaliza o trânsito de produtos agrícolas com o objetivo de impedir a disseminação de pragas nos vegetais. O trabalho é feito por meio de inspeção de cargas, aferição da nota fiscal e PTV, exigidas pela legislação. A vistoria da documentação acontece nas barreiras fixas de fiscalização sanitária e durante as blitze realizadas nas rodovias de Minas Gerais.