A epidemia de dengue em Minas cresceu em um curto espaço de tempo, situação que não é diferente no Norte do Estado. Os casos prováveis da doença – que reúnem os suspeitos e os confirmados – chegam a 10.394 neste ano. Somente nas quatro últimas semanas, foram 3.291 notificações na região – média de 117 por dia.

Os números divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) na última segunda-feira mostram que pelo menos 49 cidades da região estão com incidência alta ou muito alta da doença. Isso quer dizer que 56% dos municípios norte-mineiros estão em estado de alerta.

As cidades de Campo Azul, Mirabela, Ubaí, Santa Fé de Minas, Miravânia, Gameleiras, Várzea da Palma, Cônego Marinho, Ibiaí, e Luislândia são as dez com maior incidência na região, levando em conta o número casos comparado ao de habitantes. Destas, seis estão sob a responsabilidade da Secretaria Regional de Saúde de Januária.

De acordo com Carlos Manoel Pereira, coordenador do Núcleo de Vigilância da SRS de Januária, uma reunião foi realizada na manhã de ontem para tratar, dentre outros assuntos, os dados do boletim. Ao todo são 26 municípios ligados à Regional de Januária.

“Algumas cidades estão com alta incidência e estamos trabalhando em parceria com os municípios. Fizemos o UBV motorizado (fumacê) em Pintópolis, Cônego Marinho, Januária e agora vamos fazer em Luislândia. Estamos fazendo a intervenção ambiental. Discutimos com os representantes e solicitamos que seja intensificado o plano de contingência que eles já têm, fazendo manejo ambiental, mutirão de limpeza, blitz educativa”, enumera.

MONTES CLAROS

A maior cidade do Norte de Minas aparece com incidência média e 554 casos prováveis de dengue registrados neste ano, número considerado bastante alto se comparado ao dos municípios listados com alta incidência.

Na tarde de ontem, Maria de Lourdes estava apreensiva aguardando o retorno da filha e da neta de 5 anos, que haviam saído às 6h do bairro de Lourdes em busca de atendimento para a criança, diagnosticada com dengue.

“Minha filha teve recentemente e agora minha neta também está. Não encontrou atendimento no PSF do bairro e foi para o Hospital Alpheu de Quadros”, disse.

O médico Bruno Porto, egresso da Funorte, afirma que tem tido o cuidado de realizar nos PSFs ações para sensibilizar a população sobre o cuidado que deve ser realizado dentro de casa. “Estamos lidando com essa doença desde os anos 2000, agora com mais variantes, como zika e chikungunya. Mas ainda não mensuram a gravidade da situação. É um trabalho de equipe e cada um precisa se doar um pouquinho”, ressalta.