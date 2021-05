Mais 35.770 doses de vacinas contra a Covid-9 que chegaram ao Norte de Minas na noite de segunda-feira (3) começaram a ser distribuídas aos 86 municípios que integram a região ontem.

A nova remessa é destinada à aplicação da primeira dose em 38% dos profissionais das Forças de Segurança e Salvamento e em idosos com idade entre 60 e 69 anos, o que possibilitará atingir 80% desse público-alvo.

Para os 54 municípios que integram a área de atuação da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Montes Claros seriam repassadas 24.160 doses de vacinas CoronaVac e da AstraZeneca/Universidade de Oxford.

Outras 8.280 doses foram destinadas a 25 municípios que integram a Gerência Regional de Saúde de Januária. Já os sete municípios que compõem a GRS de Pirapora receberam 3.330 doses de vacinas.



CRONOGRAMA

Com a nova remessa, entre janeiro e esta terça-feira, o Norte de Minas soma o recebimento de 494.316 doses de vacinas. “É importante que as secretarias municipais de Saúde sigam o cronograma de aplicação das vacinas, definido em notas técnicas publicadas pelo Ministério da Saúde. O objetivo é garantir a cobertura do esquema vacinal no tempo recomendado de cada imunizante: quatro semanas para a vacina CoronaVac e 12 semanas para as doses da AstraZeneca”, ressalta a coordenadora de Vigilância em Saúde da SRS Montes Claros, Agna Soares da Silva Menezes.

Montes Claros atende, no momento, idosos com mais de 61 anos.

VACINÔMETRO

Até a manhã de segunda-feira, o Vacinômetro apontava que o Norte de Minas já havia imunizado 106.296 pessoas com a segunda dose da vacina contra a Covid-19, completando o esquema vacinal. Outras 245.375 pessoas tomaram a primeira dose do imunizante.

Em todo o Estado, mais de 3,3 milhões de pessoas já tomaram a primeira dose e mais de 1,626 milhão completaram o esquema vacinal.

Em Montes Claros, 59.152 pessoas tomaram a primeira dose - entre idosos, profissionais da saúde e institucionalizados. A segunda dose já foi recebida por 33.884 moradores.



GRIPE

Além das vacinas contra a Covid, também foram entregues a quarta remessa de vacinas contra a gripe Influenza. Ao todo são 24.530 doses.

Até 10 de maio, a prioridade da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe Influenza é imunizar, no Norte de Minas, 200.667 crianças com idade entre 6 meses a menores de 5 anos; gestantes; puérperas; trabalhadores da saúde e indígenas. Do total desse público alvo, 129.577 pessoas residem na área de abrangência da SRS Montes Claros.

Com a distribuição da quarta remessa de vacinas contra a gripe, os municípios que integram a área de atuação da SRS de Montes Claros vão contabilizar o recebimento de 117.320 doses de imunizantes.