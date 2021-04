Uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19 chegou ao Norte de Minas e começa a ser distribuída aos 86 municípios nesta terça-feira. São 32,8 mil doses que ajudarão a ampliar a vacinação contra o novo coronavírus na região.

Para a Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros, composta por 54 municípios, foram entregues 22,6 mil da CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac. A nova remessa também é composta por vacinas da AstraZeneca, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford e envasadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

A Gerência Regional de Saúde de Januária, que tem 25 municípios sob jurisdição, recebeu 7,3 mil doses de vacinas. Já a GRS de Pirapora, que atua em sete municípios, recebeu 2,9 mil doses de imunizantes.

Com a nova remessa entregue ao Norte de Minas, a região contabiliza o recebimento de 379.296 doses de vacinas repassadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) entre janeiro e abril.



SEM ESTOCAR

A superintendente Regional de Saúde de Montes Claros, Dhyeime Thauanne Pereira Marques, explica que desde a oitava remessa a orientação repassada pela SES-MG aos municípios é a de que “não se faz mais o armazenamento da segunda dose de imunizantes. Todas as doses estão sendo entregues aos municípios com o objetivo de proporcionar a continuidade e aceleração da vacinação do maior número possível de pessoas”.

A coordenadora de Vigilância em Saúde da Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros, Agna Soares da Silva Menezes, ressalta que, com a chegada da nova remessa de vacinas, os municípios deverão dar continuidade à imunização de trabalhadores da saúde e aplicação da segunda dose em idosos entre 70 e 74 anos.

Parte das vacinas está sendo destinada para aplicação da primeira dose em agentes das forças de segurança e salvamento, bem como em profissionais das Forças Armadas e em idosos entre 65 e 69 anos.



VACINÔMETRO

Até a manhã desta segunda-feira (12), de acordo com dados do Vacinômetro, a região já vacinou 141.399 pessoas com a primeira dose. Outras 42.267 pessoas já receberam a segunda dose.

Os idosos acima de 70 anos representam o maior contingente populacional do Norte de Minas que já recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19, totalizando 102.555 pessoas. Outras 17.800 já completaram o esquema vacinal com o recebimento da segunda dose.