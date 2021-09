Municípios norte-mineiros são alvos de uma força-tarefa para monitorar a ocorrência de casos de febre amarela. A mobilização está sendo realizada após a constatação de mortes de macacos, em Ubaí e Icaraí de Minas, em agosto, vítimas da doença.

Vísceras de guaribas encontrados mortos em Luislândia ainda estão em fase de análise no laboratório da Funed, em Belo Horizonte. Também ocorreram epizootias no distrito de Serra das Araras, em Chapada Gaúcha, porém ainda sem confirmação da presença da doença.

Os trabalhos estão sendo realizados desde segunda-feira (20) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) em Brasília de Minas, Coração de Jesus, São João do Pacuí e Mirabela. Nesta terça-feira (21), as ações se iniciaram também em Campo Azul e Icaraí de Minas.

A investigação envolve técnicos da Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Montes Claros, da Fundação Ezequiel Dias (Funed), da Gerência Regional de Saúde de Januária e da SRS de Varginha.

Até 2 de outubro, equipes de técnicos, acompanhadas por servidores de controle de endemias dos municípios, vão percorrer as zonas rurais coletando mosquitos que atuam como vetores de transmissão da febre amarela.

Caso sejam encontrados macacos mortos nas comunidades rurais, também serão coletadas amostras de vísceras que serão analisadas no laboratório da Funed, em BH, com o objetivo de verificar se os óbitos foram causados pela febre amarela.



ORIENTAÇÕES

Os técnicos participantes da força-tarefa também vão realizar reuniões com gestores municipais de saúde e com agentes de controle de endemias para repassar orientações sobre a importância da investigação e notificação dos casos suspeitos de febre amarela tanto em macacos como em pessoas.

É necessário ainda, segundo a Superintendência Regional de Saúde de Montes Claros, a mobilização da população para auxílio nas ações de vigilância ambiental.

Nos últimos dias, a SRS e a Gerência Regional de Saúde (GRS) de Januária intensificaram o repasse de orientações aos municípios quanto à vigilância epidemiológica, ambiental e de saúde contra a febre amarela.



ALERTA

A coordenadora de Vigilância Epidemiológica da SRS Montes Claros, Agna Soares da Silva Menezes, explica que a força-tarefa da SES-MG antecipa ações de prevenção e controle da febre amarela no Norte de Minas. Inicialmente, os trabalhos vão se concentrar nos municípios vizinhos às localidades onde foram encontrados macacos mortos.

“Com os resultados positivos para febre amarela, detectados pela Funed, verifica-se que o vírus da doença está circulando na região. Por isso, é importante que seja investigada a extensão do problema para que a SES, juntamente com os municípios, possa tomar as medidas mais adequadas para conter o avanço da doença”, ressalta Agna Menezes.