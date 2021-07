A suspeita de uso de vacinas vencidas contra a Covid-19 está sendo investigada no Norte de Minas. Dos oito lotes divulgados pelo Ministério da Saúde que poderiam ter sido usados fora do prazo, três chegaram à região. Em todo o país, 1.532 municípios teriam recebido lotes da vacina Astrazeneca com um período de validade mais curto, com risco de que algumas cidades tenham aplicado o imunizante fora do prazo limite.

Os registros apontam que, em Montes Claros, teriam sido utilizadas 15 destas doses, sendo duas no Posto de Saúde do Bairro Morrinhos, uma no Posto de Saúde do Bairro Vargem Grande e as 12 restantes constam como Vigilância Epidemiológica – possivelmente no Drive-Thru.

Apesar dos registros, a Prefeitura de Montes Claros negou que tenha aplicado a vacina fora do prazo. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que “até o momento, não existe registro de aplicação de vacinas vencidas na cidade. Os cinco pacientes que entraram em contato com a secretaria após a divulgação receberam a vacina antes do vencimento. A prefeitura conta com um sistema digital de gerenciamento dos serviços de saúde (Mais Saúde Digital) que possui um mecanismo para impedir que ocorra esse tipo de erro”, afirma a nota.



CONFERÊNCIA

A Superintendência Regional de Saúde (SRS) emitiu um comunicado afirmando que os imunizantes foram distribuídos aos municípios assim que chegaram, com orientação do órgão para que as vacinas fossem utilizadas imediatamente, a fim de não ultrapassar a validade.

A SRS investiga se as vacinas foram aplicadas antes do vencimento e o registro feito no sistema posteriormente, o que poderia ter gerado a confusão. A confirmação vai depender do envio, pelos municípios, das informações detalhadas e cruzamento de dados.

“A SES-MG realiza um rigoroso protocolo de conferência de todos os imunizantes antes de enviar para as 28 unidades regionais de saúde. Este processo assegura o controle da temperatura, o acondicionamento das caixas de vacina, bem como a verificação dos prazos de validade”, diz o comunicado, que informa a data de chegada e distribuição dos imunizantes dos lotes listados.

O lote 4120Z001, com vencimento em 29/3, foi distribuído às URSs em 26/2, 1/3 e 19/3. Já o lote 4120Z005, com vencimento em 14/4, teve distribuição para as URSs no dia 12/3. Em 5/4, a SES-MG realizou a última distribuição do lote CTMAV506, que tinha o prazo de validade para 31/5.

Cidades mostram datas

Cidades como Janaúba, Manga, Pirapora e Porteirinha, que teriam aplicado a vacina dos lotes apontados, afirmam que as doses forem usadas antes do vencimento.

A Prefeitura de Janaúba informou que “em 3 de março recebeu doses de vacina Astrazeneca do lote 4120Z001 e que elas foram aplicadas durante o mês de março, ou seja, as doses foram utilizadas bem antes da data de validade que teria sido no dia 29 do mesmo mês”, reitera o documento.

A Prefeitura de Manga informou que as 35 doses do imunizante citadas como aplicadas fora do prazo, 29 de março, “foram utilizadas entre os dias 5 e 12 de março”.

Em Pirapora, a Secretaria Municipal de Saúde informou que não há nenhuma evidência de aplicação de imunizante vencido no município. “Foi feita a verificação dos cartões de vacina de todas as pessoas que poderiam ter recebido a vacina vencida e não há nenhuma inconformidade nos dados”.

Em Porteirinha, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou nota de esclarecimento informando que “foram recebidas 40 doses do lote CTMAV506 do Laboratório Astrazeneca com validade em 31/05/2021, e foi utilizado antes da validade. Houve também o recebimento de 380 doses do lote 4120z001, também do Laboratório Fiocruz, com validade para o dia 29/03/2021 que foram aplicadas até o dia 28 de março. No dia 29 de março, por exemplo, só foram aplicadas doses de vacina Coronavac/Butantan, conforme podem atestar os registros nos sistemas de lançamento”, diz a nota.

O assunto será tratado pela SRS em reunião marcada para a tarde desta terça-feira (6) com o Grupo de Análise e Monitoramento das Ações de Vacinação.