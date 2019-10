A Polícia Civil apresentou oito novos delegados que vão fazer parte das comarcas do Norte de Minas. De acordo com a corporação, algumas delegacias, como a de Monte Azul, a de Montalvânia e a de Porteirinha, estavam há cinco anos sem a autoridade policial.

A Regional de Januária foi contemplada com três profissionais: um para a sede, um para Manga e outro para Montalvânia. Em Janaúba, os novos delegados vão atender os municípios de Monte Azul, Porteirinha e Jaíba.

A Regional de Taiobeiras recebeu dois profissionais, um para a sede e outro para Rio Pardo de Minas. O município de Francisco Sá, que vinha sendo atendido, de forma precária, pelo delegado de Grão Mogol, por meio de um Edital de Remoção, foi contemplado e recebeu a transferência de uma delegada, vinda de Januária.

De acordo com o chefe do 11° Departamento de Polícia Civil de Montes Claros, Jurandir Rodrigues César Filho, “a carência de delegados foi um desafio enorme que enfrentamos. Mesmo assim, alcançamos uma redução significativa dos crimes violentos. Agora, tendo um delegado de polícia titular nesta unidade policial, todo e qualquer delito poderão ter a devida atenção por parte da Polícia Civil”.

Para o novo delegado de Monte Azul, João Paulo Ladeira, “o desafio maior é reunir forças com outras instituições de segurança pública”. “Meu foco ao assumir a delegacia de segurança pública será tomar pé da quantidade de inquéritos e iniciar uma repressão qualificada sobretudo em relação ao tráfico de drogas e organizações criminosas, e viabilizar parcerias com os órgãos públicos locais no sentido de promover a segurança pública”, diz.

A solenidade de formatura dos servidores da Polícia Civil de Minas Gerais aconteceu na última quinta-feira, com a posse de 79 novos delegados. Hoje, os oito delegados designados para atuar no Norte de Minas serão apresentados aos delegados regionais e já assumirão as delegacias onde ficarão lotados.