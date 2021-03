A maior cidade do Norte de Minas é também a responsável pelo maior número de casos e de mortes por Covid-19. Montes Claros está no topo do ranking dos dez municípios norte-mineiros com mais registros da doença, respondendo por 41% das confirmações de infecções pelo novo coronavírus do Norte de Minas.

Entre as dez cidades que lideram o levantamento feito pela Diretoria Regional de Saúde em Montes Claros, a cidade responde por 60% dos casos confirmados. Esses percentuais se repetem com relação ao número de mortos. Referência em atendimento para a região, o município vem enfrentando a falta de leitos há duas semanas, com todos os hospitais que atendem pacientes com Covid registrando ocupação máxima.

O último boletim emitido pela Secretaria Municipal de Saúde confirmou 239 novos casos e oito óbitos nesta quinta-feira. Até agora, foram vacinados 9.325 profissionais de saúde com a primeira dose e 5.984 receberam a segunda dose. Entre os idosos com mais de 80 anos, 6.883 receberam a primeira dose e 127 receberam a segunda. O município já imunizou 100% dos idosos institucionalizados. Para dar prosseguimento a uma nova etapa de vacinação, atendendo idosos abaixo de 80 anos, o município espera a chegada de mais vacinas.

MAIS LEITOS

A vacinação também é uma das ações feitas por Janaúba para tentar barrar o avanço do novo coronavírus. A cidade é a segunda em número de casos confirmados e mortes na região e está com 100% dos leitos ocupados. De acordo com o prefeito José Aparecido Mendes, que assumiu a prefeitura em janeiro deste ano, a cidade possuía apenas cinco leitos em 2020. Este número, no entanto, passará para 20 nos próximos dias. Falta apenas a homologação de 15 leitos conseguidos pela prefeitura para que entrem em operação.

“Fizemos todo investimento necessário, inclusive na parte de assistência social, com implantação de duas mini-upas que permitiram que pudéssemos reduzir o atendimento no Hospital Regional. Concluímos a área de Covid do hospital que estava parada desde o ano passado. Isso foi feito em 60 dias, com apoio da equipe e inúmeros companheiros”, afirma José Aparecido.

Segundo ele, depois de quatro decretos e com a população fazendo a sua parte, a cidade conseguiu chegar aos menores índices nas duas últimas semanas. “Somos cidade de referência para 300 mil habitantes que, além de Janaúba, tem outros 14 municípios. Toda nossa equipe está trabalhando para aumentar a capacidade”, afirma José Aparecido.

O gestor acredita que, apesar da repercussão socioeconômica, a “Onda Roxa” é impositiva. “Priorizamos a vida dos nossos cidadãos. Pedimos que cumpram o seu papel, utilizem máscaras, façam a higienização e respeitem o distanciamento social”, orienta.