A chegada da variante indiana do novo coronavírus aos estados, incluindo Minas, é questão de tempo. A cepa, responsável pela explosão de casos e mortes no país asiático, pode provocar uma terceira onda da Covid-19 no país. Autoridades de saúde estão em alerta, para evitar que a pandemia volte a se descontrolar.

Desde o início da pandemia, em março do ano passado, mais de 1,5 milhão de pessoas foram contaminadas pelo novo coronavírus em Minas, com 38.549 óbitos. Em Montes Claros, segundo o mais recente boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, na quarta-feira (19), já foram confirmados 33.839 casos da doença e 805 mortes.



Estudos

Na quinta-feira (20), a mutação do vírus foi identificada em seis tripulantes de um navio em São Luís, no Maranhão. No território mineiro, estudos já estão em andamento para monitorar a possível chegada da variante, segundo o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti.

“Pegamos as amostras do Estado inteiro e analisamos. A UFMG e a Funed (Fundação Ezequiel Dias) fazem o sequenciamento desses vírus. A vigilância está bem ativa quanto a isso, para podermos bloquear esse vírus. Uma nova cepa mais infectante, como a indiana, seria desastroso para todo o país”, disse o chefe da pasta, em entrevista à Rádio Itatiaia.



Prevenção

Membro do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Belo Horizonte, o infectologista Estevão Urbano acredita que a cepa chegará a todo o território brasileiro. “Torcemos para que não seja tão cedo, mas vai depender da capacidade de fazermos a contenção, com medidas de restrição sanitária”, afirma.

Além do Brasil, casos foram registrados na Argentina. Como as notificações são recentes, pouco se sabe sobre a variante. Porém, já é possível atestar o potencial de contaminação.

Vacina da Pfizer chega a MOC na segunda

A partir de segunda-feira (24), o governo do Estado começa a enviar para 47 cidades do interior doses da vacina da farmacêutica norte-americana Pfizer\BioNtech contra a Covid-19. Montes Claros é o único município da Macrorregião de Saúde do Norte de Minas que receberá o imunizante.

Os imunizantes fazem parte da 20ª remessa enviada pelo Ministério da Saúde a Minas, na última terça-feira (20). Ao todo, são 64.350 doses. Na segunda será iniciada a distribuição às unidades regionais de saúde (URSs), que encaminharão as doses aos 47 municípios selecionados.



Gestantes

Em Montes Claros, a secretária municipal de Saúde, Dulce Pimenta, informou que a vacina da Pfizer deve começar a ser aplicada em gestantes e puérperas, a partir de terça-feira (25).

Até então, as vacinas da Pfizer vinham sendo oferecidas apenas na capital, em decorrência das condições de acondicionamento exigidas, a temperaturas extremamente baixas.

Nesta semana, o FDA (Food and Drug Administration), órgão dos Estados Unidos similar à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Aumentou o período em que a vacina pode ser mantida fora de uma “superrefrigera-ção”, de cinco dias para um mês. Com isso, o imunizante pode ser administrado em cidades que não dispõem de refrigeradores capazes de preservá-las a temperaturas entre -25º e -15º.