Interessados em participar do mestrado em Produção Animal da UFMG, em Montes Claros, têm até 3 de junho para se inscrever. O edital de seleção para candidatos à turma regular de 2019 está disponível no site da instituição.

São oferecidas duas vagas em edital suplementar: uma para indígenas e uma para pessoas com deficiência. A opção de reserva de vagas deve ser feita no ato da inscrição no processo seletivo.

Podem participar graduados em áreas afins com a abrangência do mestrado. São três linhas de pesquisa: manejo da produção animal; nutrição e alimentação animal; pesquisa em qualidade de alimentos de origem animal.

O curso visa a formação de profissionais para desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão com enfoque na produção animal e na qualidade de alimentos, capacitando os recursos humanos para pesquisas alternativas de produção, processamento e controle da qualidade de produtos animais, considerando as particularidades regionais do semiárido brasileiro.

As inscrições devem ser realizadas presencialmente na secretaria da Pós-graduação, na avenida Universitária, 1.000, bairro Universitário, sala 12 do prédio anexo do Centro de Atividades Acadêmicas e Didáticas (Caad), no campus da UFMG em Montes Claros.