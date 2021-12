O juiz de Direito Isaías Caldeira Veloso recebe, nesta quinta-feira (16), em São Romão, a Medalha Desembargador Hélio Costa. A medalha tem como objetivo estabelecer uma aproximação entre o Poder Judiciário e a sociedade, além de prestar homenagem ao desembargador Hélio Costa.

A primeira entrega ocorreu em 1996. A escolha dos agraciados é feita por uma comissão presidida pelo juiz diretor do Foro da Comarca, um promotor da Comarca, um representante local da OAB-MG, pelo prefeito e pelo presidente da Câmara de Vereadores.

Dr. Isaías, como é conhecido, nasceu em Montes Claros. É um homem simples, que gosta de gente, que anda em qualquer canto, muito querido por todos. E o povo o tem respondido, tratando-o de forma carinhosa e respeitosa.

Rodeado de amigos, não dispensa uma boa comida, boa bebida, reuniões. “Gostar de gente é minha paixão. Amar as pessoas. Gosto pra caramba”, diz.

Ele conta que o que o levou a escolher o Direito como profissão foi sua geração, que era muito politizada. “O Direito me atraía, isso, no final da década de 1970. Estávamos todos envolvidos naquela questão de redemocratiza-ção do país. A gente acreditava na classe política. Continuo acreditando, mesmo com todas essas decepções que nós tivemos ao longo desses governos que se seguiram aos governos militares”, diz.

Apaixonado pela literatura, que foi fundamental na sua formação, ele conta que teve muito apoio da família. “No dia a dia, na vida escolar, tive apoio moral, uma família boa, correta, gente humilde, trabalhadora. Éramos dez irmãos do primeiro casamento. Depois minha mãe faleceu e meu pai casou-se novamente. E vieram mais três irmãos”.



PROFISSÃO

A respeito de suas impressões sobre o Direito no Brasil, ele diz que tem convicção de que o que está acontecendo tem relação atualmente com a proliferação de faculdades.

“Os alunos que estão formando não estão encontrando mercado. Só Minas Gerais tem mais advogados do que o mundo inteiro junto. Então, é difícil... Quantos estados nós temos? Quantas faculdades nós temos? O Direito hoje não corresponde mais àquela expectativa do meu tempo”, avalia.

Sobre sua terral natal, ele diz que o que Montes Claros tem de melhor é o povo, bom e diferente. “Todos os meus amigos e colegas que vêm para o Norte de Minas reparam isso. A questão da amizade, gentileza, povo simples no trato, mas generoso. Isso tudo é que encanta... nossas tradições, nosso jeito de viver. A gente tem um pé no Nordeste, um pé na Bahia, com esse jeito nosso mineiro de ser”.

Sobre o que deve ser feito para que a população sinta o Poder Judiciário mais próximo dela, ele diz que isso é muito pessoal. “Depende de cada um. Não sou paradigma de juiz para nada. Tenho meu jeito de ser. Acho que meu jeito é correto. Fui advogado antes de ser juiz e, sinceramente, procuro ser um juiz que gostaria de encontrar se eu voltasse à advocacia. Afago, porta aberta para atender, ouvir, para conversar. Obviamente, isso não significa concordar com o pedido do advogado, mas ter a gentileza de ouvir as suas razões quando procurado. Um juiz que atende a todos. Assim que procuro ser”, diz.



HOMENAGEM

Perguntado a quem gostaria de dedicar a medalha que irá receber hoje, ele é categórico. “Aos meus pais, família e a Deus. Essa força que me fez forjar no homem que sou, a fé na família, uma vida espiritualizada, com todos meus pecados, somos humanos, mas sempre procurando fazer o melhor. Sem esquecer nunca de que tem coisas que nós temos que ter o cuidado de não cometermos, especialmente fazer mal às pessoas”, afirma.

Dr. Isaías diz que a homenagem o deixa feliz pelo trabalho prestado. “Trabalhei na Comarca três anos e três meses como titular e sete anos e meio como juiz substituto. Ia lá duas vezes na semana, às quintas e sextas-feiras. É claro que isso me deixa feliz, sabendo que fiz um trabalho bom lá e que tenho do povo de São Romão admiração e respeito. É uma cidade pela qual tenho um profundo amor”, conta.

DEPOIMENTOS

PARTE VIVA DE MOC

Desde a primeira hora que conheci Dr. Isaías gostei dele, da sua alegria, inteligência e cordialidade. Com o tempo, por seus posicionamentos e escritos, passei a gostar ainda mais.

Escrever a verdade interior, o que você acredita, é um trabalho árduo, encarar essa empreitada requer muita coragem.

Ao ler o Dr. Isaías percebo que ele escreve com o coração e que, independente da sua profissão e da crítica dos alheios, escrever sua verdade é uma questão de sobrevivência, de oxigenação existencial.

Dr. Isaias demonstra que ele é parte viva de Montes Claros, do Brasil e de tudo que existe no mundo, e esbugalha veracidades naquilo que acredita.



Escrever significa abrir-se em demasia, por consequência, merecidamente, nosso querido Isaías está sempre rodeado de amigos que o admiram.



Do amigo e admirador, Ucho Ribeiro

DR. ISAÍAS

Intelectual

Sério

Atencioso

Iluminado

Aplicador da lei com lucidez, sensibilidade e justa razão.



Dr. Isaias Caldeira Veloso, um juiz que, com as luzes de sua inteligência, ilumina os caminhos de quem busca a Justiça.

Com simplicidade, atuação digna e competente, é um orgulho da Magistratura Mineira.

Quem, com sua admirável trajetória, se notabilizou por distribuir justiça, hoje recebe o reconhecimento e a justa homenagem, representada pela honrosa Medalha Hélio Costa.

Parabéns Dr. Isaías! Felicidades!

Sebastião José Vieira Filho, advogado



AGREGADOR

Dr. Isaias Caldeira, sua passagem por Janaúba foi rápida, mas foi o suficiente para conhecermos um homem de decisões rápidas, seguras e sobretudo justas.

Um homem de inteligência rara, uma visão de futuro fora do comum e de perfil agregador.



Trabalhou em várias outras cidades como Monte Azul, Grão Mogol, Rio Pardo de Minas, São Romão Montes Claros, entre outras. Unanimemente os moradores destas cidades reconhecem em Dr. Isaias, um homem simples, colecionador de amigos em todas as classes sociais, pessoa muito humana que sempre ajudou e ajuda aqueles que mais precisam.



Me sinto um privilegiado de ter a sua amizade.

Ivonei Abade Brito, ex-prefeito de Janaúba



SOBRE DR. ISAIAS

Filho de Benvinda e Artur Caldeira Veloso, nasceu no dia 10 de setembro de 1959, em Montes Claros-MG. Até 8 anos de idade residiu em Janaúba, MG, na zona rural, onde sua família tinha propriedade, depois retornou a Montes Claros para os estudos. Estudou no Colégio Tiradentes da PMMG. Ingressou no curso de direito no ano de 1980, atual Unimontes. Graduado, exerceu a advocacia até o ano de 1998, quando assumiu o cargo de Juiz de Direito. Atuou nas seguintes Comarcas, como titular ou em substituição: Rio Pardo de Minas, que abrangia 7 cidades então; São Romão; Janaúba; Bocaiuva; Montes Claros; Porteirinha; Monte Azul; Grão Mogol; São João da Ponte e Coração de Jesus. Atualmente responde pela 1a Vara de Família, na Comarca de Montes Claros. Tem 4 filhas, sendo 3 do primeiro casamento, e está em união estável com Hélia Neves Caetano há 14 anos, mãe de sua filha Eduarda, com 8 anos de idade. É cidadão honorário de Janaúba, Riachinho e São Romão. Recebeu diversas homenagens por sua atuação nas Comarcas de Janaúba e Montes Claros, com ênfase na segurança pública, recebendo a Medalha Tiradentes, patrono da Polícia Militar de Minas Gerais. Patriota, acredita no futuro da Nação Brasileira, se mantidos e preservados nossos valores, como família, religião e liberdade.