Com uma média móvel de 224 mil doses aplicadas diariamente, Minas Gerais inicia o mês de agosto com 10.199.777 pessoas imunizadas com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Esse número representa 62,23% de pessoas acima de 18 anos. Referente às doses únicas ou segunda dose, foram 4.196.551 pessoas imunizadas, cobertura vacinal de 25,6%.

Na avaliação da diretora de Vigilância de Agravos Transmissíveis da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), Marcela Ferraz, esse é um marco muito importante de uma campanha que tem sido promovida desde janeiro de 2021.

“Agora já começamos a observar um reflexo positivo da vacinação, com queda em indicadores importantes relacionados à Covid-19, como a redução nas internações, no número de óbitos e de municípios que registram mortes pela doença”, aponta.

O governo de Minas pretende imunizar todas as pessoas acima de 18 anos com a primeira dose até o fim de setembro. A cobertura depende do envio de doses suficientes pelo Ministério da Saúde.

EM MOC

Em Montes Claros, mais de 209 mil pessoas já receberam a primeira dose contra a Covid-19, o que equivale a 65,1% dos 321 mil moradores que devem ser vacinados – média superior à do Estado.

A aplicação da segunda dose e da dose única somam 78.929, ou seja, cobertura vacinal completa de 24,5%.

RETOMADA

Nesta quarta-feira, a Prefeitura de Montes Claros retomou a aplicação da primeira dose em pessoas com 29 anos ou mais, sem comorbidades. O público pode procurar pelo imunizante no drive-thru do Montes Claros Shopping, na sala de vacina das unidades de saúde e na sala de vacina do Montes Claros Shopping e do Shopping Ibituruna.

Já a aplicação da segunda dose acontece no drive-thru, nas salas dos shoppings, no walk-thru da Praça dos Esportes e nas unidades de saúde do Santos Reis, Maracanã e Esplanada.

A vacinação pôde ser retomada após a chegada de mais imunizantes. O Norte de Minas recebeu, na terça-feira, mais 40.500 doses, sendo que 8.484 são destinadas a Montes Claros. As demais foram distribuídas entre os outros 85 municípios que compõem a região.



PREVENÇÃO

A Secretaria de Estado de Saúde reforça que é importante que a população fique atenta ao calendário de vacinação em sua cidade. É preciso procurar as unidades de saúde para receber a primeira dose e retornar dentro do período estipulado para a segunda. “Somente com imunização completa (duas doses) temos a proteção individual e contribuímos para a proteção coletiva”, reforça Marcela Ferraz.

Os cuidados preventivos, como uso de máscaras, distanciamento social e higiene das mãos, devem continuar, mesmo para as pessoas que já tomaram a segunda dose, até que se atinja alta cobertura vacinal de toda a população.

*Com Agência Minas