A população mineira que também enfrenta grandes desafios conta com o apoio da Legião da Boa Vontade, que não mede esforços para amenizar o sofrimento de famílias socialmente vulneráveis. Agora, com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19), não seria diferente, pois a LBV faz questão de somar esforços onde quer que o povo precise. Para diminuir os impactos da pandemia, a Instituição entregou cestas de alimentos nas cidades de Belo Horizonte, Araxá, Ipatinga, Patos de Minas, Juiz de Fora, Montes Claros e São Sebastião do Paraíso. Ao todo, foram quase cinco toneladas de mantimentos.

Cada cesta contém arroz, feijão, açúcar, óleo de soja, macarrão, farinha de mandioca, fubá, molho de tomate e sal. Para quem já vivia com poucos recursos antes de o vírus chegar ao Brasil, esse socorro não só garante as refeições por alguns dias, como também afasta o medo de passar fome durante o necessário isolamento social.

"Com a epidemia, estamos tendo muita dificuldade. A cesta da LBV está fazendo muita diferença para mim, me ajudando bastante nesse momento em que estou desempregada", afirmou Amanda Conceição da Silva, mãe de duas crianças atendidas no serviço Criança: Futuro no Presente!, desenvolvido pela Instituição na capital mineira.

Por sua vez, Meire Terezinha, mãe de outra criança que frequenta as atividades socioassistenciais da Legião da Boa Vontade destacou com profunda emoção: "Estou desempregada, meu seguro desemprego acabou. Já entreguei vários currículos e, com essa crise, não consegui nada até agora. Para mim, [esse benefício] é uma grande bênção de Deus na minha vida. Agradeço muito a todos vocês [que ajudaram a LBV]!".

Gratidão

Fazendo coro à dona Meire, a LBV agradece a todos os seus colaboradores, que têm se esforçado ainda mais para ajudar financeiramente a socorrer os necessitados.

A gratidão a todos que têm demonstrado apoio às mobilizações solidárias da LBV “por um Brasil melhor e por uma humanidade mais feliz”. São inúmeras as mensagens de carinho, como a da @Tatiana_Vanderbrock, que comentou em um dos posts no Instagram (@LBVBrasil): “LBV maravilhosa! Sempre pensando no bem comum. Parabéns por mais essa atitude!”. O @silvacosta1989 também fez questão de expressar: “Orgulho de poder contribuir um pouco que seja. O trabalho de vocês é incrível”.

Com a ajuda de Deus, a Solidariedade e a união de todos venceremos essa pandemia do coronavírus. Acompanhe as ações realizadas pela LBV em prol das famílias no facebook e no instagram (@LBVBrasil). Faça a sua doação também! Acesse www.lbv.org e colabore!