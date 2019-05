Após 21 edições ininterruptas, pela primeira vez Japonvar não terá a tradicional Festa do Biscoito. O município alega que, devido aos atrasos nos repasses financeiros pelo governo anterior, não será possível sediar uma das maiores festas da região. Em contrapartida, Japonvar deixou de receber emenda no valor de R$ 100 mil, por não ter entregado a documentação em tempo hábil.

Com 8,6 mil habitantes, Japonvar ganhou visibilidade pela tradicional Festa do Biscoito, evento que agrega lazer e renda para o município e que era realizado anualmente. Em 2018, a festa atraiu cerca de 30 mil pessoas nos três dias de duração. Na avenida principal, onde sempre era montado o palco para shows de artistas nacionais e locais, também ficavam as “praças dos biscoitos”, com 12 fornos para a preparação da deliciosas quitandas, servidas quentinhas aos visitantes, acompanhadas de chás e café – tudo de graça. Costumam ser usados, em média, mais de 1.600 quilos de polvilho e 7.220 ovos para produção de 1 milhão de biscoitos.

Japonvar tem uma receita anual aproximada de R$ 1,2 milhão – o dinheiro é aplicado principalmente na educação e na saúde, mas, segundo o prefeito Leonardo Durães (PR), o governo Pimentel deixou de repassar quase R$ 5 milhões e, por isso, “é impossível realizar a festa com o município em crise”.

“Não temos condições de realizar essa festa sem dinheiro. Até o momento, estamos conseguindo manter os principais atendimentos da cidade. Para se ter noção, nos últimos meses, Japonvar tinha que receber R$ 260 mil, mas recebemos apenas R$ 60 mil”, explica o prefeito, que garantiu que, no ano que vem, haverá uma grande festa, para compensar a falta da edição de 2019.

Os japonvaenses lamentam a ausência da festa, que gera renda, movimenta a economia local e divulga os trabalhos desenvolvidos pelos moradores. A venda do pequi, por exemplo, já que o municípios é um dos maiores produtores do fruto, é incrementada com a Festa do Biscoito. Na colheita, mais de 25 mil toneladas são vendidas.

“Já contamos com a Festa do Biscoito para aumentar a renda do nosso negócio. Cancelar o evento é ‘um tiro no pé’, pois a situação ficará ainda pior sem turistas na cidade. Acho que poderia fazer, nem que fosse menor, com menos dias”, pondera Adriano Costa, comerciante da cidade.



EMENDA

Através do Ministério da Cultura, a então deputada federal Raquel Muniz (PSD) destinou emendas para vários municípios, entre eles, Matias Cardoso e Japonvar, para promover a cultura na região. As duas cidades foram beneficiadas com R$ 100 mil cada uma. A primeira já utilizou os recursos, mas a emenda de Japonvar retornou. Segundo o vereador Elton Aquino (PSDB), o município não entregou a documentação exigida dentro do prazo estipulado pelo Ministério da Cultura. O prefeito Durães confirma que a emenda voltou, mas alega falta de recurso do governo federal, nega que houvesse débitos e afirma que as contas do município estão em dia.